Vente OM : Le 31 mai, Marseille sera vendu ?

La vente de l'Olympique de Marseille mobilise l'attention des supporters du club phocéen depuis 1 an. Et cette fois, on évoque une opération possible d'ici la fin du mois de mai.

Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal avaient lancé l’an dernier la première énorme rumeur d’une vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt. Et même si le propriétaire américain de l’OM avait rapidement fait savoir que tout était faux, les deux hommes avaient longtemps eu la vedette avant d’abdiquer. En février, rebelote, cette fois c’est Thibaud Vézérian qui sur YouTube affirmait que dans les jours qui suivaient le club phocéen allait passer sous le giron du prince saoudien Al Walid ben Talal al Saoud. Du côté de McCourt, le discours ne changeait pas et on répétait une fois de plus que l’OM n’était pas à vendre, ce que le milliardaire US venait dire en direct aux groupes de supporters. Mais cela ne suffisait pas et les résultats sociaux restaient en ébullition, avec à chaque fois des dates précises. On a récemment eu droit à un supposé passage devant la DCNG dans le cadre du processus de vente, la semaine passée les insiders indiquaient que tout allait le sortir le 16 mai. Une semaine plus tard, rien n’est fait, mais désormais on évoque une annonce d’ici le 31 mai.

Sur le plateau de Footballcludemarseille.fr, Hervé Bercane, homme d’affaires et communicant, est lui aussi convaincu que l’Olympique de Marseille va connaître une rapide révolution. « Moi ce qui m’interpelle, ce sont les sommes dont on parle pour ce mercato. L’an dernier, alors qu’on faisait la Ligue des champions, on n’avait pas sorti ce pognon, et là c’est dégazage total pour la Ligue Europa (…) Pour moi la vente va arriver bientôt (…) Je ne peux pas dire tout ce que je sais, car sinon je mets des gens en porte-à-faux (…) Pour moi McCourt va annoncer la venue d’investisseurs à 60-70% et c’est cette histoire qu’on va nous raconter (…) Logiquement ce sera réglé avant le 31 mai, mais je me dis que cela peut aller jusqu’au 1er juillet. Après si cela ne se fait pas, que c’était une imposture, je le dirai », a confié le consultant du média spécialisé, qui a des contacts privilégiés avec Thibaud Vézirian.