Vente OM ‍: La guerre en Iran retarde les plans de l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La guerre en Iran pourrait avoir d’inattendues conséquences sur l’avenir de l’OM selon un spécialiste du sujet, lequel affirme que la vente du club phocéen à l’Arabie Saoudite pourrait être retardée.

Depuis plusieurs années, une potentielle vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite fait l’objet de rumeurs et de fantasmes chez les supporters olympiens. Il faut dire que jour après jour, un homme alimente cette théorie en la personne de Thibaud Vézirian. Le journaliste l’affirme, des négociations sont très avancées entre le fonds d’investissement public saoudien et l’état-major de l’OM, et la vente n’a jamais été aussi proche d’être conclue. Un évènement mondial pourrait toutefois contrecarrer les plans des dirigeants saoudiens : la guerre qui oppose actuellement l’Iran et Israël.

OM : Antonello arrive avec l’Arabie Saoudite, annonce imminente https://t.co/Nz36uOEAz9 — Foot01.com (@Foot01_com) June 18, 2025

Selon le journaliste saoudien Alwaleed Aldebasi, interrogé sur sa chaîne YouTube par Thibaud Vézirian, cet élément crucial de la géopolitique mondiale est à prendre en compte et pourrait avoir de sérieuses répercussions sur l’OM. « Je ne suis pas très intéressé par la politique mais bien sûr, cela (la guerre en Iran) aura un impact d’une manière ou d’une autre, avec peut-être un certain retard. Parce que les nouvelles disent que le prince saoudien va rencontrer Macron à New-York prochainement pour discuter de la Palestine. Il y a un intérêt de l’Arabie Saoudite pour la Ligue 1, c’est prouvé depuis des années » évoque le journaliste saoudien avant de poursuivre.

La vente de l'OM impactée par la guerre en Iran ?

« Et peut-être que monsieur McCourt essaie d’augmenter la valeur de son club en nommant Alessandro Antonello pour ouvrir la voie sur le plan financier et sur le plan managérial. L’Arabie Saoudite à l’OM ? Il y a des étapes en cours. Mais il y a des lois, et il faut avoir un nom différent pour l’achat par exemple, puisque le PIF possède déjà Newcastle » a analysé le journaliste saoudien, qui estime que des discussions se tiennent bel et bien en ce moment pour un rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite. Mais entre la guerre en Iran et les règles de l’UEFA concernant la multipropriété, de nombreux obstacles sont encore à franchir avant d’arriver à une officialisation, finalement loin d’être imminente.