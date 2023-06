Vente OM ‍: Riolo révèle qui peut racheter Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La saison de l'Olympique de Marseille s'est terminée par une triste défaite à Ajaccio. Pablo Longoria doit encore une fois trouver un entraîneur, des joueurs, et tout cela alors que les supporters rêvent toujours de voir Frank McCourt vendre l'OM.

Finalement troisième de Ligue 1, et donc obligé d'aller arracher son ticket pour la Ligue des champions via le tour préliminaire, le club phocéen a totalement raté sa fin de saison. Et une nouvelle fois, l'OM va devoir se reconstruire, puisque Igor Tudor a décidé de jeter l'éponge après seulement une saison sur le banc marseillais. Pour le président de l'Olympique de Marseille, même si la page n'est pas entièrement blanche, il est clair que les dossiers sont multiples, d'autant plus que Pablo Longoria adore multiplier les opérations au mercato. Reste à savoir ce que Frank McCourt pense de tout cela, l'homme d'affaires américain étant de moins en moins présent à Marseille. Et surtout, que fera-t-il si l'OM n'obtient pas son ticket pour la Ligue des champions ? McCourt pourrait être tenté de vendre le club acheté en 2016 pour moins de 100 millions d'euros. Et Daniel Riolo ne voit qu'un candidat sérieux au rachat.

Un homme peut racheter l'OM et il est à Marseille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Loin de croire au fantasme du rachat par l'Arabie Saoudite, qui semble désormais vouloir faire monter en puissance son propre championnat, le journaliste de RMC a une petite idée. Et c'est dans les colonnes du Figaro qu'il a confié l'identité de celui qui paraît être le seul capable de se lancer dans le défi d'acquérir l'Olympique de Marseille. « Qui va vouloir acheter l'OM aujourd'hui ? Le seul acheteur potentiel, c'est le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé qui possède déjà le port de Marseille et le journal La Provence. Posséder un club de foot est une affaire purement politique. On ne gagne pas d'argent, ou peu, avec un club de foot. Dans la plupart des cas, on en perd », explique Daniel Riolo. Déjà sponsor de l'Olympique de Marseille à travers la CMA CGM, Rodolphe Saadé a souvent été interrogé sur ce sujet de la possible reprise de l'OM, mais il n'a jamais répondu favorablement. Jusqu'à quand ?