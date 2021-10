Valentin Rongier cambriolé pendant OM-PSG

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les footballeurs de Ligue 1 le savent, le danger rôde autour de chez eux lorsqu'ils disputent un match. Dernière victime en date d'un cambriolage, Valentin Rongier pendant le match OM-PSG.

Les clubs de Ligue 1 tentent de juguler ce fléau en mettant de plus en plus de surveillance autour des logements de leurs footballeurs, mais cela n’empêche pas des malfrats de s’attaquer à des cibles d’autant plus facilement qu’ils savent exactement où elles sont en temps réel. Ainsi, dimanche soir, pendant qu’il jouait au Vélodrome à l’occasion du classique français entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Valentin Rongier ne se doutait probablement pas qu’au même moment, pour la deuxième fois de la saison 2021-2022, sa maison était visitée par des cambrioleurs.

Selon La Provence, qui dévoile cette information, les cambrioleurs sont entrés par effraction dans le domicile de l’ancien Nantais à Cassis. On ne connait pas encore le butin de ce qui a été dérobé chez Valentin Rongier, mais forcément Pablo Longoria, comme l'avait fait Jacques-Henri Eyraud, doit prendre ce problème au sérieux, ce phénomène devenant inquiétant et pas qu'à Marseille, certains joueurs du PSG ayant connu des soucis similaires dans un passé récent.