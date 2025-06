Une offre folle pour Balerdi, l'OM tremble

Dans : OM.

Le mercato est lancé à l’OM, où plusieurs joueurs sont considérés comme intransférables ou presque. C’est le cas de Leonardo Balerdi, mais la prudence reste de mise concernant le défenseur argentin.

Medhi Benatia et Pablo Longoria ont annoncé la couleur, le mercato sera agité à l’Olympique de Marseille avec une dizaine d’arrivées prévues et autant de départs espérés. L’effectif doit être amélioré pour permettre à Roberto De Zerbi de jongler au mieux entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour pleinement satisfaire le coach italien, il sera par ailleurs nécessaire de conserver les meilleurs joueurs de la saison 2024-2025. Greenwood, Rabiot, Hojbjerg, Murillo ou encore Gouiri seront donc retenus et font quasiment office de joueurs intransférables. Ce constat est également valable pour Leonardo Balerdi. Mais le capitaine argentin est très courtisé, la Juventus Turin ou encore l’AS Roma étant par exemple très intéressés.

Balerdi intransférable, prudence à l'OM

Marseille n’est pas vendeur mais une mauvaise surprise reste possible selon Le Phocéen. « Rien ne garantit que l’OM réussira tout. Des départs peuvent encore déstabiliser, Balerdi, notamment, attire des convoitises (même si la volonté du club est de le garder). Mais la colonne vertébrale est là. Et elle est forte » écrit le média pro-OM dans un édito, avec une dose de prudence non-négligeable au moment d’évoquer la situation de Leonardo Balerdi. Car même si Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent le conserver, personne ne sait comment la direction olympienne réagira si un club venait à poser 40 ou 50 millions d’euros sur le défenseur de la sélection argentine durant l’été.

On imagine en tout cas assez facilement qu'un tel départ provoquerait la colère de Roberto De Zerbi, tant l’ancien entraîneur de Brighton et de Sassuolo a fait du joueur de 26 ans son taulier en défense, allant même jusqu’à lui confier le brassard de capitaine la saison dernière.