Une légende de l'OM prépare son retour

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, Dimitri Payet sera en fin de contrat avec Vasco de Gama. L'ancien international français pourrait bien quitter le Brésil et faire son grand retour en France.

Il y a quelques mois, Dmitri Payet décidait de quitter l'Europe pour tenter une expérience au Brésil du côté de Vasco de Gama. Son objectif ? Reprendre du plaisir après une fin d'aventure compliquée avec l'OM. L'ancien du FC Nantes adore son expérience en Amérique du Sud mais le voilà presque arrivé au bout de son contrat. Et Vasco de Gama n'envisage pas forcément de prolonger l'aventure avec Dimitri Payet à cause de son salaire élevé pour son âge (37 ans). Lors d'une récente interview accordée à TNT, le président du club brésilien a même fait un aveu concernant l'avenir de Payet : « C’est un cas que nous évaluerons dans la dernière ligne droite de son contrat. Je ne peux pas dire quand nous prendrons précisément une décision à ce sujet, mais c’est un joueur qui respecte beaucoup l’institution (…) C’est un joueur pour qui on a de grosses attentes parce que son talent est énorme. Mais il touche vraiment un gros salaire pour ce que Vasco est en mesure de payer aujourd’hui. Nous y réfléchissons ». Si Payet quittait le Brésil, il pourrait alors faire son retour en France du côté de l'OM...

Payet de retour à l'OM dès l'été prochain ?

Dimitri Payet pourrait en effet décidé de raccrocher les crampons et débuter une nouvelle expérience à Marseille, là où une reconversion l'attend. Pour rappel, avant son départ pour le Brésil en 2023, Dimitri Payet avait négocié une clause de reconversion à l'Olympique de Marseille. Reste à savoir quel poste pourrait lui être confié mais nul doute qu'un retour sur la Canebière ferait plaisir aux fans et observateurs marseillais, qui le portent toujours dans leur coeur. La saison prochaine, l'Olympique de Marseille pourrait en plus de cela évoluer en Ligue des champions. Un beau défi donc pour Payet s'il en ressentait le besoin.