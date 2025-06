Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a surpris tout le monde en misant sur Amine Gouiri l’hiver dernier pour renforcer son attaque. Un choix payant, l’international algérien ayant cartonné pour ses six premiers mois à Marseille.

Déçu du rendement d’Elye Wahi, l’Olympique de Marseille a bousculé son attaque au mois de janvier en vendant l’international espoirs français à Francfort en en misant, pour le remplacer, sur Amine Gouiri. La signature de l’international algérien en provenance de Rennes a beaucoup fait débat chez les supporters olympiens, mais les doutes ont vite disparu. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en six mois sous les couleurs de l’OM, Amine Gouiri s’impose à présent comme le titulaire du club phocéen pour la saison à venir.

Une juste récompense pour l’ancien de l’OGC Nice et de l’OL selon Boubacar Sarr, ex-attaquant sénégalais passé par l’OM de 1975 à 1979. « Gouiri est sans aucun doute l’une des meilleures affaires de l’OM depuis longtemps » a-t-il lancé, interrogé par Foot Afrique, avant de poursuivre. « Il est très efficace devant le but et possède une excellente qualité de frappe. C’est un joueur qui sait marquer de très beaux buts. Je pense qu’Amine Gouiri fera partie des grandes stars de l’OM la saison prochaine » a conclu la légende sénégalaise.

Amine Gouiri, nouvelle star de l'OM

Les dirigeants olympiens partagent à priori cet avis puisque Medhi Benatia et Pablo Longoria n’ont clairement pas dans l’idée de recruter un avant-centre titulaire pour la saison à venir. L’OM est plutôt dans l’optique de confier les clés de son attaque à Amine Gouiri, et de recruter un jeune numéro neuf pour doubler le poste. Le profil de Matthis Abline est notamment apprécié mais pour l’heure, les positions de Marseille et de Nantes sont très éloignées pour l’international espoirs français. Quoi qu’il en soit, Amine Gouiri a conquis tout le monde à l’Olympique de Marseille, une vraie victoire pour Medhi Benatia, lequel était l’un des seuls à croire en la réussite de l’Algérien au moment de son arrivée pour 20 millions d’euros en janvier dernier.