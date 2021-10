Under défie le PSG, l’OM vise le titre en L1 !

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Premier buteur face au Clermont Foot ce dimanche soir dans l’affiche de la 12e journée de Ligue 1, Cengiz Under pense que son Olympique de Marseille va se battre avec le PSG pour le titre de champion de France.

Cengiz Under est l’une des révélations de cette première partie de saison au sein du club phocéen. Auteur de cinq buts en 13 matchs toutes compétitions confondues, l’international turc s’est parfaitement intégré à l’OM. Si bien que l’attaquant de 24 ans a désormais de grandes ambitions du côté de Marseille. Car pour Under, l’OM va lutter pour le titre en 2022. « Le PSG a une très bonne équipe. Toutes les stars du monde jouent là-bas... J'ai grandi en regardant Messi jouer. Je me souviens à la Roma, en quart de finale contre Barcelone, je n'en croyais pas mes yeux de me retrouver en face de lui. Mais nous aussi on a une bonne équipe. On l'a vu dans ce Classique au Vélodrome, on arrive à leur tenir tête. Parfois, sur le terrain, c'est celui qui se bat de tout son cœur qui gagne, ce n'est pas toujours une question d'argent. Le titre, je pense que c'est possible, pourquoi ce ne serait pas possible ? », a questionné, sur Canal+, l’ailier marseillais.

🗨️ Cengiz Ünder : "Le titre ? Et pourquoi ça ne serait pas possible ?" 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/0WyMeFVsOZ — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 31, 2021

Pour réaliser son rêve, et celui de tous les supporters olympiens, qui attendent un trophée depuis 2012, Under sait qu’il pourra compter sur le soutien du Vélodrome, un stade aussi bouillant qu’en Turquie. « C'est une sensation incroyable de jouer dans ce stade. Chaque match, j'ai des frissons. C'est un plaisir de retrouver les supporters, de les sentir à nos côtés. J'avais ressenti ça avec les supporters de Besiktas en Turquie, et c'est la deuxième fois avec Marseille. J'attends toujours le match suivant avec impatience », a lâché le Turc, qui prend énormément de plaisir à évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli, malgré les expériences tactiques toujours aussi déroutantes du coach argentin.

« J'espère que ça va durer pendant de longues années… »

« Parfois mes amis en Turquie me demandent dans quel système on joue, je leur dis “laissez tomber” et je change de sujet... Sampaoli est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, il s'enflamme souvent, il est comique aussi. Je suis vraiment content de travailler avec lui. Même avant de venir, quand je l'ai eu au téléphone, je ressentais son énergie. Je peux jouer comme je veux, il me laisse libre en attaque. Et ça c'est important pour moi. Je joue sur les côtés, je suis bon en duel, je fonce rapidement sur l'adversaire et j'aime jouer en un contre un... J'essaie de me mettre en position de marquer ou de créer des occasions pour mes coéquipiers... », a lancé Under, pour qui le futur passe clairement par l’OM. « Je me sens très bien ici, depuis mon arrivée je me sens à ma place. J'espère que ça va durer pendant de longues années... », a expliqué le joueur prêté par la Rome, qui espère donc être conservé par Pablo Longoria en fin de saison.