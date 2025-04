Un nouvel Algérien ciblé, l’OM tente le gros coup

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Bien parti pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille commence à dessiner les contours de son futur effectif. Pour son secteur défensif, le club phocéen envisage le recrutement d’un international algérien bien connu en Ligue 1 et habitué à évoluer au plus haut niveau.

Ça devrait encore bouger à l’Olympique de Marseille. Adepte du renouvellement d’effectif, le président Pablo Longoria a sûrement prévu du changement cet été. Surtout si son équipe valide son retour en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Tous les secteurs de jeu seront concernés, à commencer par l’arrière-garde qui pose problème à Roberto De Zerbi. Ces dernières semaines, l’entraîneur italien a pu constater le manque de profondeur de son banc en cas d’absences.

🔵⚪️ | 🇩🇿 #Bundesliga



▫️Ramy Bensebaini est l'un des profils surveillés par le bord olympien en prévision du prochain mercato ‼️#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/Lp5hoqebac — La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 27, 2025

La défense marseillaise accueillera sans doute plusieurs renforts. Et pourquoi pas Ramy Bensebaini ? D’après le compte X La Minute OM, le club phocéen apprécie le profil du latéral gauche du Borussia Dortmund. Il est vrai que la cible révélée coche des cases intéressantes pour l’Olympique de Marseille. On parle d’un joueur passé par Montpellier et par le Stade Rennais qui connaît donc la Ligue 1, mais aussi la Ligue des Champions qu’il a disputée avec son équipe cette saison. Le BvB, tombeur du Paris Saint-Germain et finaliste la saison dernière, s’est arrêté au stade des quarts de finale après sa récente élimination contre le FC Barcelone.

Deux Marseillais pour convaincre Bensebaïni

Il s’agirait donc d’un renfort de haut niveau pour le pensionnaire du Vélodrome, où l’international algérien de 30 ans, capable d’évoluer en charnière centrale, pourrait retrouver ses compatriotes Ismaël Bennacer et Amine Gouiri. Autant dire que la perspective d’évoluer avec eux à l’Olympique de Marseille ne le laisserait pas insensible. Reste à savoir si le Borussia Dortmund prévoit de lui ouvrir la porte alors que son contrat expire en 2027. Actuel sixième de Bundesliga, le club allemand peut lui aussi retrouver la C1 la saison prochaine.