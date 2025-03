Un mercato bidon, Daniel Riolo dézingue l'OM

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille est tombé de haut face à Lens, malgré une énorme domination. Depuis quelques matches, l'OM connaît des soucis et le mercato d'hiver est remis en cause.

Avec deux matchs consécutifs à domicile, le club phocéen espérait faire le plein de points et s'installer presque définitivement dans le fauteuil de dauphin du PSG. Mais, face à Lens, l'OM a largement dominé, mais n'a jamais trouvé la faille, craquant en fin de match, et se mettant désormais sous la menace de Nice au classement de Ligue 1. Avec trois points pris lors des trois derniers matchs, on ne peut évidemment pas parler de crise à l'Olympique de Marseille, mais c'est une évidence, l'équipe de Roberto De Zerbi n'est plus l'ogre connu il y a encore quelques semaines. Analysant les performances de l'OM, Daniel Riolo estime qu'il faut à présent se pencher sur le récent mercato d'hiver et les signatures de Bennacer et Gouiri.

Bennacer et Gouiri ont perturbé l'OM

Évoquant les prestations marseillaises, le journaliste de RMC a remis en cause les choix faits par Pablo Longoria, et les effets que cela a dans les décisions de Roberto de Zerbi. « Roberto De Zerbi a changé des choses, car on lui a donné des joueurs au mercato d’hiver, et il veut les faire jouer. Moi, je veux bien, mais les joueurs qu’on lui a donnés et qui sont arrivés avec une fanfare autour d’eux en nous disant que c’étaient des méga stars interplanétaires, mais regardons de plus près ce qu’il s’est passé. Je trouvais que l’OM était dans une belle progression au niveau du jeu, mais franchement, est-ce qu’il n’y a pas une chute réelle depuis que Bennacer jouer au milieu et qu’on nous dit que c’est une star internationale ? Gouiri a marqué des buts, mais il l’a toujours fait, et en échange on a pris Maupay et Rongier, et on a décidé de les envoyer à la cave. Je trouve cette séquence très curieuse. On a pris Bennacer et Gouiri en disant : « ce sont des bombes atomiques et retirez les deux autres ». Mais les deux autres n’avaient pas démérité. Je ne dis pas que Maupay est intouchable, mais il y avait une équipe qui tournait et là, la série n’est pas bonne », fait remarquer Daniel Riolo après la défaite marseillaise contre Lens. A une semaine du déplacement de l'OM au Parc des Princes, Roberto De Zerbi va vite devoir trouver des réponses, le risque d'une grosse rechute étant envisageable.