Un latéral à l'OM cet hiver, Longoria en fait une priorité

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria fait du recrutement d’un latéral droit l’une de ses priorités lors du mercato hivernal à l’OM.

Lors de la première partie de saison, Igor Tudor s’est principalement appuyé sur Jonathan Clauss et sur Nuno Tavares pour animer les couloirs de son dispositif en 3-4-3 à l'Olympique de Marseille. L’international tricolore a parfois évolué à gauche pour combler les absences du Portugais tandis que le jeune Issa Kaboré, prêté par Manchester City, a parfois suppléé Clauss à droite. En tournant à trois latéraux, alors que son dispositif demande beaucoup d’efforts aux joueurs de couloir, Igor Tudor s’est toutefois rendu compte qu’il était un peu juste et selon Le Phocéen, c’est la raison pour laquelle Pablo Longoria souhaite recruter un latéral droit lors de ce mercato hivernal. En effet, plusieurs pistes ont déjà été creusées par le président de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines, ce qui tend à démontrer qu’un joueur va débarquer au mois de janvier dans ce secteur de jeu.

Trois pistes au poste de latéral droit pour l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Trois noms ont été évoqués ces derniers jours pour venir concurrencer Jonathan Clauss dans le couloir droit de la défense marseillaise : Rick Kardsorp, de la Roma, dont le nom a également été murmuré à l’oreille des dirigeants de Lyon, Bartosz Bereszynski et enfin Ayrton Lucas. Trois joueurs qui ont des profils bien différents et qui pourraient offrir plus de solutions à Igor Tudor au niveau de ses pistons si l’un d’entre eux venait à débarquer à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal. Titulaire avec la Pologne lors de la Coupe du monde, Bartosz Berezsynski est peut-être la piste la plus intéressante à en croire un agent bien implanté en Italie, interrogé par Le Phocéen. « C'est une valeur sûre à ce poste en Serie A. Il va peut-être bouger cet hiver et de gros clubs sont sur le coup » explique cet agent alors que le Polonais a également été associé à l’OL ces dernières semaines, tout comme Rick Kardsorp. Les pistes ne manquent pas à l’OM et si pour l’heure, on ignore quelle est celle qui est prioritaire aux yeux de Pablo Longoria, cela confirme que le président de Marseille cherche bel et bien un joueur à ce poste dans l’optique de la seconde partie de saison.