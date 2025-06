Un international belge à 30 ME, l'OM est bouillant

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Avec la qualification en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille veut voir les choses en grand et compte se renforcer à tous les postes. Au milieu de terrain, le club piste un joueur évalué à 30 millions d'euros par son club.

La saison prochaine risque d'être chaude à Marseille. Les Phocéens ont réussi à obtenir leur ticket pour la prochaine Ligue des Champions au terme d'une saison rocambolesque qui aurait bien pu finir en eau de boudin. Au lieu de cela, les hommes de Roberto De Zerbi ont assuré le travail grâce à une mise au vert en Italie. Une qualification qui va permettre de voir les choses en grand lors de ce mercato puisque l'OM s'est assuré au moins 40 millions d'euros dans les caisses, selon les chiffres publiés par La Provence. Pour ne pas être ridicule face au gratin du football européen, le tandem Longoria-Benatia, sous l'impulsion du portefeuille de Frank McCourt, est prêt à tenter de jolis coups.

L'OM cité dans les prétendants pour Nicolas Raskin

A la recherche d'un nouveau milieu de terrain pour renforcer ce secteur de jeu, l'Olympique de Marseille a coché le nom de Nicolas Raskin. Selon les informations de TEAMtalk, les Phocéens font partie d'une longue liste de prétendants pour signer le très impressionnant numéro six des Rangers. Le club écossais, conscient de l'intérêt généré par son joueur, demande au moins 30 millions d'euros pour le laisser partir. Une somme qui parait toutefois élevée par rapport à la capacité financière marseillaise.

Auteur d'une saison très prolifique avec 5 buts et 11 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues, le Belge (4 sélections) de 24 ans a attiré le regard de nombreux grands clubs d'Europe. Le FC Porto est en tête de file malgré la récente signature de Gabri Veiga. Derrière, on retrouve des clubs comme Aston Villa, Leeds et la Fiorentina. L'OM, comme les autres, apprécie particulièrement sa qualité technique couplée à une agressivité pertinente. Surtout, Nicolas Raskin est un joueur à l'aise dans les gros matchs et il a su le montrer lors des derbys face au Celtic ainsi qu'en Ligue Europa face à Tottenham et Manchester United. Reste maintenant à voir si Marseille approfondira cette piste et saura se démarquer malgré une forte concurrence.