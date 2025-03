Un gros problème à l'OM, Pierre Ménès dit les termes

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pour la réception de Nantes ce dimanche soir, les trois principaux dirigeants de l’OM seront suspendus (Longoria, Benatia et Ravanelli). Ce qui dénote d’un réel problème de comportement selon Pierre Ménès.

Toute la semaine, l’arbitrage a fait énormément parler à Marseille après la défaite à Auxerre et les propos tenus par Pablo Longoria dans les travées du stade de l’Abbé Deschamps. Le président olympien a été suspendu pour 15 matchs, mais il n’est pas le seul dirigeant de l’OM a avoir été sanctionné par la commission de discipline de la LFP mercredi soir. Fabrizio Ravanelli a lui aussi été suspendu, pour une durée de 3 matchs, en raison de ses propos tenus au micro de DAZN après la défaite marseillaise. Deux sanctions qui s’ajoutent à celle en cours de Medhi Benatia, suspendu pour 3 mois depuis fin janvier.

C’est donc tout le board de l’Olympique de Marseille ou presque qui est suspendu pour la réception de Nantes ce dimanche, ce qui dénote d’un réel problème de comportement mis en avant par Pierre Ménès dans sa dernière vidéo sur YouTube. « Ce match OM-Nantes ne sera pas observé que pour de bonnes raisons. Il sera notamment observé pour savoir comment Stéphanie Frappart va se dépatouiller de cet arbitrage. On va voir si les Marseillais vont encore hurler au scandale ou pas, même si je pense que même s’il y avait un mauvais arbitrage, on va les entendre beaucoup moins » a d'abord lancé Pierre Ménès avant de poursuivre.

Pierre Ménès sera attentif à l'arbitrage de OM-Nantes

« Malgré tout, quand tu as quasiment tout tes dirigeants suspendus, c’est qu’il y a un problème de comportement. Nantes va venir à Marseille pour défendre, on va voir si De Zerbi va garder sa tactique habituelle ou s’il va mettre un peu plus de matériel offensif pour contourner la forteresse nantaise. Je vois quand même une victoire de l’OM, même si Marseille doit faire attention sur ce match » a commenté l’ancien journaliste vedette de Canal+, qui pense que désormais, les dirigeants marseillais vont se montrer beaucoup plus discrets afin d’éviter toute sanction supplémentaire. C’est de toute façon dans l’intention du board de l’OM, conscient d’avoir un peu trop insisté avec les polémiques arbitrales depuis le début de la saison et qui souhaitent à présent se concentrer sur le rectangle vert.