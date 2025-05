Un duo à 50 ME, l’OM veut une défense de fer

Dans : OM.

Conscient des limites de son effectif, l’Olympique de Marseille a prévu de renforcer sa charnière centrale pour la saison prochaine. Les dirigeants marseillais apprécient tout particulièrement les profils de Nayef Aguerd et de Facundo Medina qui pourraient coûter 50 millions d’euros au total.

Malgré l’objectif atteint en fin de saison, l’Olympique de Marseille ne se voile pas la face. La fébrilité constatée durant l’exercice aurait pu coûter cher. D’où le conseil donné par le gardien Geronimo Rulli à la direction le week-end dernier. « L'année prochaine, on aura besoin d'une équipe plus compétitive, estimait l’Argentin au micro de Téléfoot. Je pense qu'on a concédé beaucoup de buts, on pouvait faire mieux. » Du même avis, la direction olympienne compte bien renforcer la charnière centrale.

Des cibles coûteuses

De nombreuses pistes sont énumérées depuis quelques semaines. Et parmi elles, deux profils pourraient être privilégiés. Nos confrères de Foot Mercato indiquaient mercredi que Nayef Aguerd était devenu la priorité de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central prêté par West Ham à la Real Sociedad plaît notamment pour sa connaissance de la Ligue 1, lui qui avait porté les maillots de Dijon et du Stade Rennais. Son recrutement impliquerait cependant un investissement non négligeable puisque la valeur de l’international marocain est estimée à 25 millions d’euros.

🎙️ "Aymeric Laporte risque de résilier avec son club. C'est un très bon joueur malgré ses 2 ans passés en Arabie Saoudite. C'est une piste qu'on étudie tout comme Facundo Medina et d'autres centraux."



C’est aussi le montant donné par Transfermarkt pour une autre cible très appréciée à l’Olympique de Marseille, à savoir Facundo Medina. Déjà convoité cet hiver, le défenseur central du Racing Club de Lens a les faveurs de Medhi Benatia. « C’est un joueur a des qualités et je pense le caractère pour jouer à l’OM », confiait le directeur du football sur RMC la semaine dernière. Reste à savoir si le club phocéen acceptera de miser 50 millions d’euros pour une nouvelle charnière centrale. Pas sûr, sachant que les Marseillais s’intéressent aussi à Aymeric Laporte, bientôt libre après la rupture de son contrat à Al-Nassr, ou encore à Benoît Badiashile (Chelsea), sans doute en vue d'un prêt.