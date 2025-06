Un Brésilien au prix canon offert à l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La défense sera le principal sujet de préoccupation de l'Olympique de Marseille cet été. De solides renforts sont attendus sur la Canebière pour affronter la Ligue des champions. Pourquoi ne pas tenter le jeune brésilien Victor Gabriel, un élément prometteur et pas si cher ?

Neuvième défense de Ligue 1 cette saison, l'Olympique de Marseille a failli rater la Ligue des champions à cause de ce secteur de jeu. Les défenseurs phocéens ont peiné pendant des semaines, même contre les clubs modestes de l'élite. Autant dire que cela devra être bien meilleur la saison prochaine, notamment dans la très relevée C1. Pablo Longoria n'a pas attendu longtemps avant de s'occuper du problème. Début juin, l'OM attaquait déjà Lens pour Facundo Medina et à Rennes pour Adrien Truffert. Malheureusement, le prix élevé de l'Argentin a écœuré les Olympiens tandis que le joueur breton a finalement pris la direction de Bournemouth.

Sérénité, jeunesse, prix, Victor Gabriel séduira l'OM

Marseille va devoir être inspiré et créatif pour trouver son bonheur en défense à moindre coût. Le défenseur rêvé pourrait bien être Victor Gabriel. Ce Brésilien de 21 ans évolue dans son pays à l'Internacional Porto Alegre. Il peut évoluer dans l'axe comme sur le côté gauche de la défense. Les spécialistes brésiliens le voient comme l'un des principaux espoirs de la Seleçao pour le futur. Des louanges partagées par le spécialiste du football sud-américain Dominique Baillif sur le site Football Club de Marseille. Pour lui, l'OM ne doit pas hésiter à acheter Victor Gabriel. Un joueur aussi fiable que bon marché.

« À 21 ans, Victor Gabriel impressionne par sa maturité et sa sérénité. Solide dans les duels et doté d’une bonne lecture du jeu, il excelle en défense centrale tout en pouvant dépanner à gauche. Son aisance technique, notamment avec son pied gauche, et sa qualité de passe, courte comme longue, en font un défenseur moderne, adapté au style de jeu de De Zerbi, qui valorise la relance propre. Cependant, ses prises de risques défensives peuvent parfois le mettre en difficulté, un aspect à polir pour le niveau européen. Malgré une récente blessure à la cheville, son potentiel reste indéniable. À un coût de transfert abordable (4 à 6 millions d’euros), il pourrait être une doublure idéale à l’OM, avec la perspective de progresser aux côtés de joueurs expérimentés. Sa polyvalence et son calme sous pression séduiraient les supporters marseillais, et un encadrement rigoureux pourrait en faire un futur titulaire en Europe », analyse-t-il. Pablo Longoria est prévenu, à lui de tenter sa chance.