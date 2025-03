Un bipolaire à la tête de l'OM, la vérité éclate

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Pablo Longoria a pris très cher suite à son débordement sur les arbitres à Auxerre. Le président de l'OM aura pas mal de temps devant lui pour réfléchir à ses actes.

L'OM devra faire sans Pablo Longoria pendant les 15 prochains matchs ! Le président phocéen paye ses mots sur l'arbitrage français. Il n'est pas le seul à être pointé du doigt par les instances, car c'est aussi le cas de Medhi Benatia et Fabrizio Ravenelli. L'OM va donc devoir continuer son chemin avec les polémiques. Roberto De Zerbi a plus que jamais la pression sur ses épaules pour mener à bien les différents objectifs phocéens. En tout cas, certains présidents de Ligue 1 sont apparemment soulagés de ne plus voir Pablo Longoria à leurs côtés dans les prochaines semaines. En cause ? Le comportement de l'Espagnol, pas toujours évident à vivre.

Longoria, une pause qui va faire du bien à tout le monde ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Ces dernières heures via L'Equipe, un président de Ligue 1 s'est en effet lâché sur Pablo Longoria, le qualifiant même « d'insupportable » : « Même quand il gagne 3-0, Longoria est insupportable. Il commente chaque action, chaque contrôle de balle, chaque décision ». Des reproches dont sont conscients les proches du président marseillais : « Il n'y a pas une façon universelle de vivre un match. Mais c'est vrai qu'il y a deux Pablo. Avant les matchs et pendant, où il est sous tension, avec une tendance parfois à surréagir. Pendant trois heures, sa montre indique que le coeur est à une activité maximale. C'est comme s'il avait fait un effort à haute intensité ». Ce dimanche soir en Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes au Stade Vélodrome. Une réaction est attendue dans les attitudes mais aussi dans le résultat. La récente défaite contre Auxerre est un vrai coup d'arrêt et la concurrence pousse fort derrière.