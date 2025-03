Un Algérien à 40 millions, l'OM rate le coup du siècle

L’été dernier, l’OM était très intéressé par Mohamed Amoura, qui sortait d’une saison folle à l’Union Saint-Gilloise. L’Algérien a finalement signé à Wolfsburg pour 15 millions d’euros et vaut aujourd’hui plus du double.

Désireux de rebâtir en intégralité son secteur offensif l’été dernier, l’Olympique de Marseille a multiplié les transferts avec les arrivées de Maupay, Wahi, Rowe ou encore Greenwood. Durant le mois de juin, Medhi Benatia et Pablo Longoria se sont également penchés sur Mohamed Amoura, lequel sortait d’une saison dingue avec l’Union Saint-Gilloise. En Belgique, l’attaquant de 24 ans avait claqué 23 buts et 8 passes décisives. De quoi attirer de nombreux courtisans, dont l’OM. Mais c’est finalement à Wolfsburg en Bundesliga qu’a atterri l’international algérien, lequel a confirmé sa montée en puissance en Allemagne avec déjà 9 buts et 8 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues.

🚨🐺 Mohamed #Amoura is one to watch for the summer transfer window.



There is concrete interest from the Premier League. Eintracht Frankfurt consider him interesting but are not currently involved in the race. #SGE

His overall package would be far too expensive. It is expected… pic.twitter.com/VfXx7rahRz