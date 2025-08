TV ‍: Un footix aux commentaires, l'OM scandalise ses supporters

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En confiant le micro à l’influenceur Anthony Paggini dit « Paga » contre le FC Séville sur sa chaîne Twitch, l’OM a provoqué la colère de ses supporters.

C’est de plus en plus courant, mais l’Olympique de Marseille a fait le choix de proposer ses matchs amicaux sur Twitch cet été, plutôt que de les vendre à un diffuseur classique. La rencontre au Vélodrome face au FC Séville ce samedi soir (1-1) était donc proposé sur le réseau de streaming payant, comme le sera le week-end prochain le dernier match amical de l’été face à Aston Villa. Sur le principe, payer plus de 5 euros pour des matchs de préparation agace déjà les supporters olympiens et on peut le comprendre. Mais ce samedi, les fans de l’OM sont tombés de leur chaise quand ils ont constaté que leur club avait confié le micro à Anthony Paggini dit « Paga », candidat de télé-réalité et DJ qui s’est fait connaître il y a une quinzaine d’année dans « Les Marseillais à Miami ».

L'OM accroché par le FC Séville en amical https://t.co/aJHAGXoxnD — Foot01.com (@Foot01_com) August 2, 2025

Très peu calé sur les joueurs de l’effectif olympien et sur les dernières informations concernant l’OM, « Paga » a irrité les supporters qui ne comprennent pas comment le dauphin du Paris Saint-Germain a pu faire ce choix éditorial. « Ok c'est que 5 balles, mais me proposer du contenu payant et avoir un type qui n'a pas regardé la série sur l'OM, qui est courant de rien au club sur les joueurs, qui ne connait pas les règles du hors-jeu, qui nous parle que sa femme à les crocs le matin... Un peu de professionnalisme vu que c'est payant, c'est ce qu'on demande » peste Shavinz, suivi par près de 40.000 supporters marseillais.

Les supporters très énervés par le choix de l'OM

D’autres partagent cet avis. « Paga plus jamais cette torture @OM_Officiel stp », « Par contre l'OM qui met Paga l'alcoolique du coin alors que t'as des mecs qui sont 10000x fois plus pertinent pour commenter », « 90 minutes avec les commentaires de Paga c’est un vrai supplice » ou encore « J’ai payé pour regarder le match de l’OM, pour qu’au final ça soit Paga des marseillais qui commente le match » peut-on lire sur X, où les supporters olympiens auraient largement apprécié que ce soit le vrai « Paga » aux commentaires, à savoir Laurent Paganelli. En misant sur un influenceur pour commenter OM-Séville, le club olympien a tenté un pari qui s’est à coup sûr avéré perdant. A voir si l’expérience sera renouvelée pour la réception d’Aston Villa au Vélodrome samedi prochain.