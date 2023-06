Tudor quitte l’OM, Alexis Sanchez met la pression

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le départ d'Igor Tudor ne bousculera pas les plans de l'OM au mercato. Néanmoins, certains joueurs s'interrogent à l'instar d'Alexis Sanchez, en fin de contrat avec le club phocéen le 30 juin.

L’idée est toujours la même, à savoir vendre deux à trois joueurs à forte valeur marchande (Guendouzi, Ünder, Balerdi) afin de se bâtir un budget important pour renforcer l’équipe au plus vite et avoir une équipe compétitive pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions au début du mois d’août. L’objectif de Pablo Longoria et de son bras droit Javier Ribalta est également de conserver les cadres.

Alexis Sanchez veut savoir le nom du futur entraîneur

Mbemba, Veretout, Rongier ou encore Clauss ne partiront pas. Deux joueurs importants sont en revanche en fin de contrat. Il s’agit de Sead Kolasinac, qui a reçu une offre contractuelle d’une durée de deux ans de la part de l’OM et d’Alexis Sanchez. Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur la situation de l’international chilien. Et à priori, il faudra encore être patient afin de savoir si Alexis Sanchez va prolonger à l’Olympique de Marseille.

En toute logique, l’ex-attaquant de l’Inter Milan et du FC Barcelone a fait savoir à ses agents et à l’état-major de l’OM qu’il ne prendrait aucune décision définitive avant de connaître l’identité du futur entraîneur de Marseille. Le temps presse pour Pablo Longoria, qui va rapidement devoir trancher ce dossier afin de ne pas perdre trop de temps sur le mercato.

Ces dernières heures, plusieurs noms circulent : Vincenzo Italiano, Marcelo Gallardo, Raffaele Palladino ou encore Marcelino. A n’en pas douter, Pablo Longoria saura trouver rapidement l’entraîneur idoine pour succéder à Igor Tudor. Rappelons que l’été dernier, le président de l’OM n’avait mis que trois jours afin de nommer le coach croate, alors successeur de Jorge Sampaoli, lequel avait démissionné… le jour de la reprise de l’entraînement.