Tudor expulsé, l'OM commence à craquer

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM jouera à Ajaccio samedi prochain, mais pour sa dernière sortie au Vélodrome l'équipe d'Igor Tudor s'est ratée face à Brest. De quoi mettre encore plus de pression sur l'entraîneur croate dont le départ est désormais réclamé par de nombreux supporters.

Dorénavant certain de devoir passer par les préliminaires pour espérer se qualifier pour la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille s'est totalement planté face à des supporters qui avaient pourtant signé un tifo majeur en mémoire des 30 ans de la victoire en C1. Et sur ce que l'on a vu contre Brest, il faudra probablement encore attendre un peu avant de voir l'OM gagner une deuxième C1. « Les supporters ont mis le feu à la ville et nous, on n’a même pas été capables de faire ça. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis touché, énervé, on n’a pas le droit de faire ça. Je n’arrive pas à trouver les mots », avouait un Valentin Rongier, qui parlait de la 3e place comme un échec. Du côté d'Igor Tudor, l'analyse était cependant radicalement différente et c'est ce qui a enflammé non pas le Vélodrome, mais les réseaux sociaux.

Tudor refuse de parler de son avenir à l'OM

Pour l'entraîneur croate, qui arrive au terme de sa première année de contrat avec l'OM, finalement cette saison a été bonne : « Sur le moment, à chaud, je suis énervé et triste de cette défaite. Après, l’analyse que je peux faire c’est que je suis fier et qu’il y a beaucoup de positif sur cette saison. Je pense qu’on a vraiment réussi à tirer le maximum de cette équipe. On a proposé un beau football, on a fait une belle Ligue des Champions. » Refusant de répondre à une question sur son avenir, Igor Tudor sait cependant qu'il a probablement perdu gros en cette fin de saison durant laquelle l'OM a tout de même perdu trois de ses quatre derniers matchs. Et il a notamment perdu la confiance des supporters.

La gestion de l’effectif de Tudor depuis le debut de la saison est tout simplement CA-TAS-TRO-PHIQUE … pic.twitter.com/hP6are6bXf — Sers Moi Un Jaune 🥃 (@MikcaYelll) May 27, 2023

Quelques minutes après le coup de sifflet final du match Marseille-Brest, l'heure était aux accusations, et pas uniquement chez les fans marseillais. « Toute cette saison, je n'aurais rien compris à la gestion humaine de Tudor. Des joueurs majeurs qui disparaissent subitement, des joueurs mis à la cave qui reviennent. Et surtout des choix parfois complètement absurdes, mettant en péril le collectif », écrit ainsi le compte spécialisé @EspoirsduFootball, les joueurs n'échappant pas non plus aux critiques. « Au dela de son plan de jeu qui n’a pas évolué depuis son premier match, la gestion des joueurs, c'est compliqué ! Comment il a pu en arriver là avec un mec comme Guendouzi, pour ne parler que de lui !! », « Point de non-retour avec Tudor ce soir, j'ai l’impression. A partir de maintenant : pile, il a tort, face, il n’a pas raison. Donc pour tout le monde, le mieux est la séparation. PAR CONTRE, ne pas exonérer les joueurs, sinon c’est malhonnête », « En traitant de façon très différente les joueurs, Tudor a perdu son effectif, qui l’a lâché en grande partie. C’est un gâchis énorme, car cela va faire oublier tout ce qu’il a fait de bien avant. L’OM aura été une excellente équipe pendant 6 mois et une moyenne durant 3 mois ». Les commentaires vont tous dans le même sens, c'est désormais à Pablo Longoria de trancher. Et ce dernier n'est pas du genre à tergiverser.