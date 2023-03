Tudor et Longoria à la Juve, l’OM panique

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Satisfait de l’évolution de son projet, l’Olympique de Marseille pourrait subir un coup dur cet été. En plus de son entraîneur Igor Tudor, le président Pablo Longoria et le directeur du football Javier Ribalta, tous déjà passés par la Juventus Turin, sont annoncés dans le viseur de la Vieille Dame.

Entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin, les contacts ne se limiteront peut-être pas au dossier Arkadiusz Milik. Sans parler de l’attaquant prêté et bien parti pour être transféré chez les Bianconeri, le club italien s’apprête à poursuivre sa révolution cet été, avec un œil très attentif sur le vice-champion de France en titre.

Sous contrat jusqu’en 2024, l'entraîneur olympien fait partie des profils visés par le club turinois en cas de départ de Massimiliano Allegri. Tout comme le président et le directeur du football de l'OM#TeamOM https://t.co/MUK63QD2ia — La Provence OM (@OMLaProvence) March 30, 2023

Le quotidien Tuttosport rappelait en effet cette semaine que la Vieille Dame s’intéresse à Igor Tudor. L’entraîneur croate fait partie des pistes étudiées en cas de départ de Massimiliano Allegri. Rappelons que le technicien a longtemps porté le maillot turinois (1998-2007), avant d’intégrer le staff d’Andrea Pirlo en 2020. Igor Tudor avait ensuite laissé de bons souvenirs au foot italien en tant que coach de l’Hellas Vérone la saison dernière.

La Juve menace le projet de l'OM

On peut penser que l’entraîneur marseillais reste attaché à la Juventus Turin, tout comme Pablo Longoria et Javier Ribalta, eux aussi annoncés dans le viseur du club en pleine révolution à cause de ses problèmes avec la justice transalpine. Comme Igor Tudor, le président et le directeur du football de l’Olympique de Marseille connaissent bien la Juve, eux qui avaient respectivement occupé les postes de directeur du recrutement et de responsable du scouting chez les Bianconeri.

Mais pour le moment, « ils ne font pas partie des pistes les plus chaudes », assure un observateur de la Serie A dans les colonnes de La Provence. Il n’y a donc pas encore de quoi trembler pour l’Olympique de Marseille qui se dit serein. En revanche, l’idée de perdre Igor Tudor, désormais très apprécié au Vélodrome, et Pablo Longoria, à l’origine de l’évolution du projet, fait forcément trembler les supporters.