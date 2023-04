Tudor a fait le malin, l’OM va le payer cher

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Accroché lors des deux dernières journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille perd du terrain dans la course à la deuxième place. Les hommes d’Igor Tudor connaissent une baisse de régime qui inquiète l’ancien Marseillais Fabien Laurenti, pessimiste quant à la capacité du Croate à inverser la tendance.

Il n’y a pas si longtemps, on se demandait si l’Olympique de Marseille avait les moyens de chiper le titre au Paris Saint-Germain. Mais ça, c’était avant le match nul concédé à Lorient (0-0) dimanche dernier. Cette contre-performance a relégué le vice-champion de France en titre à huit longueurs du leader parisien. Pire encore, le pensionnaire du Vélodrome a vu le Racing Club de Lens lui prendre la deuxième place après la 30e journée de Ligue 1.

🔵 Puma a réalisé une tunique pour fêter le 30e anniversaire de la victoire de l'OM en Ligue des champions



Un maillot collector qui sera porté par les Olympiens lors du dernier match de la saison à domicile, contre Brest, le 27 mai au stade Vélodrome#OM #TeamOM pic.twitter.com/sRzqX5hvO9 — La Provence OM (@OMLaProvence) April 14, 2023

De quoi inquiéter les supporters de l’Olympique de Marseille, à commencer par Fabien Laurenti qui s’interroge sur la condition physique d’un groupe très sollicité par l’entraîneur Igor Tudor cette saison. « On avait été habitué à voir un OM flamboyant, avec beaucoup d'intensité, on a l'impression qu'on paie ça et qu'on accuse le coup, a commenté l’ancien Marseillais dans les colonnes de La Provence. On a baissé de pied. »

La méthode Tudor en cause

Cette saison, et notamment après les échecs en Ligue des Champions et en Coupe de France, le club phocéen a toujours su réagir. Un rare motif d’espoir pour Fabien Laurenti. « L'OM a montré une force mentale et s'est toujours relevé, j'ose espérer que les joueurs ne lâcheront rien », a positivé le consultant de France Bleu, qui compte essentiellement sur deux cadres. « Pau Lopez, qui fait une excellente saison, nous maintient en vie, s’est-il réjoui. Alexis Sanchez est lui indispensable. »

Reste à savoir si les Olympiens ont encore l’énergie pour ce sprint final. Fabien Laurenti en doute et accuse l’entraîneur croate. « Igor Tudor est moins inspiré sur ses changements. Je trouve les joueurs fatigués, sans idée et sans justesse devant. Les pistons sont moins performants, l'OM est mieux lu par ses adversaires... C'est inquiétant », a prévenu l’observateur marseillais avant la réception de Troyes dimanche soir.