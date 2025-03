Tottenham n'en veut plus, l'OM lance l'assaut ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Tottenham vit une saison bien chaotique et les motifs de satisfaction ne sont pas nombreux. Yves Bissouma, qui a du mal à s'imposer chez les Spurs, pourrait quitter le navire.

Tottenham est bien loin de ses ambitions initiales en Premier League. Sauf miracle, les Spurs ne devraient pas jouer de coupe d'Europe la saison prochaine. Pas mal de joueurs sont par conséquent annoncés partant. C'est notamment le cas d'Yves Bissouma. Le milieu relayeur a du mal à faire son trou à Tottenham depuis quelque temps à cause notamment de blessures. Mais beaucoup de clubs ont flairé la bonne affaire et souhaitent le récupérer dès l'été prochain. En tout cas, le club londonien ne dira pas non à une vente, alors qu'un nouveau cycle est espéré pour redorer le blason de l'équipe.

L'OM a de la concurrence dans le dossier Bissouma

Selon les informations de Give Me Sport, Crystal Palace fait partie des équipes intéressées pour s'attacher les services d'Yves Bissouma. Mais Palace devra faire avec la concurrence notable de deux clubs de Ligue 1, à savoir l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. D'ailleurs, un retour de l'ancien Lillois en France le séduit. Reste à savoir pour combien Tottenham souhaitera vendre son milieu de terrain, en fin de contrat en juin 2026 et estimé à plus de 30 millions d'euros. Yves Bissouma a encore cette fin de saison avec Tottenham pour se montrer et définitivement convaincre les clubs sur lui de passer à l'action. Que ce soit avec l'OM ou Nice, il pourrait sans doute évoluer en Ligue des champions la saison prochaine. A Palace, il aurait une place de choix dans un club qui aspire à jouer la première partie de tableau. Cette saison avec les Spurs, Bissouma a pris part à 32 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts marqués.