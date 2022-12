Thauvin de retour à l'OM, la bombe venue du Mexique

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sous contrat jusqu'en 2026 avec les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin ne semble plus être dans les plans du club mexicain. Et un retour à Marseille est même évoqué pour le joueur parti libre de l'OM.

Un an et demi après être parti de Marseille pour zéro euro, puisqu’il n’avait pas prolongé son contrat avec le club phocéen, Florian Thauvin pourrait revenir au Vélodrome sous le maillot de l’OM. Ce scénario assez délirant, surtout quand on se souvient des propos en off du joueur de 29 ans sur la ville de Marseille, qui avait été diffusé bien malencontreusement par RMC, c’est pourtant celui annoncé en ce lendemain de Noël par le média mexicain. Car même si le joueur le mieux payé du championnat du Mexique a pu compter sur André-Pierre Gignac pour s’installer chez les Tigres, jamais il n’a réussi à s’imposer au sein de la formation mexicaine. Et désormais le club serait tenté de lui trouver de toute urgence une porte de sortie, et pourquoi pas en Ligue 1, alors que Florian Thauvin a tout de même 3 ans et demi de contrat avec l’un des plus grands clubs du Mexique.

Thauvin de retour au Vélodrome, l'idée folle

Pour l’attaquant français, cet exil mexicain tourne à la grosse désillusion, et on se doute bien que Florian Thauvin n’a pas l’intention de devenir un remplaçant de luxe, même sous le soleil de Monterrey. Pour accueillir le joueur de 29 ans, le média mexicain Debate.com affirme que les dirigeants mexicains pensent à l’Olympique de Marseille. Il est vrai qu'en novembre dernier, Flotov a été vu en pleine discussion avec Pablo Longoria le soir de Monaco-OM, l'ancien joueur de Marseille ne masquant pas son plaisir de voir le club phocéen s'imposer à Louis II grâce à un but à l'ultime seconde de Kolasinac, sur un caviar signé Payet, dont on sait qu'il n'était pas réellement le meilleur ami de Florian Thauvin dans le vestiaire. Mais quoi qu'il en soit, les années Tigres de Thauvin semblent devoir rapidement s'achever, et pas vraiment de la manière dont le joueur l'espérait en 2021.