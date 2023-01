Terem Moffi discute avec l'OM, Marseille prépare une offre !

L'Olympique de Marseille a visiblement un beau budget à investir sur ce mercato d'hiver, puisque désormais le club de Pablo Longoria débarque dans le dossier du très convoité Terem Moffi.

Déniché par le FC Lorient en Belgique lors du mercato 2020, moyennant un transfert à 8 millions d’euros, Terem Moffi réalise une énorme saison, puisque l’avant-centre international nigérian de 23 ans a marqué 12 buts en Ligue 1 cette saison, soit un de moins que Kylian Mbappé. Forcément, un tel talent ne peut échapper aux recruteurs d’autres clubs, d’autant que Terem Moffi est lié jusqu’en juin 2024 avec les Merlus et qu’aucune prolongation ne semble actuellement dans les tuyaux. Il y a quelques jours, l’OGC Nice semblait se pencher sur le dossier de l’attaquant lorientais, tandis que des pistes étaient également évoquées en Premier League. Mais ce lundi, c’est un nouveau club qui s’apprête à entrer dans la danse, puisque L’Equipe annonce que l’Olympique de Marseille se prépare à faire une offre à Loïc Féry afin de convaincre le président du FC Lorient de lâcher sa star offensive.

