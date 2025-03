Stéphanie Frappart au sifflet, le plan de l'OM a payé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Désignée pour arbitrer le match entre l’OM et Nantes ce dimanche soir, Stéphanie Frappart a la confiance totale des dirigeants marseillais, incontrôlables sur le sujet de l’arbitrage depuis le début de la saison.

Battu par Auxerre le week-end dernier (3-0), l’Olympique de Marseille est attendu au tournant ce dimanche face au FC Nantes. L’équipe de Roberto De Zerbi doit réagir et sa capacité à vite retrouver le goût de la victoire sera scrutée de près. Mais l’arbitrage de Stéphanie Frappart le sera tout autant, après la vaste polémique déclenchée il y a huit jours par Pablo Longoria. En furie après les décisions prises par Jérémy Stinat en Bourgogne, le président de l’OM, excédé, a hurlé à la « corruption ». Une sortie en roue libre qui lui a valu 15 matchs fermes de suspension.

Le board marseillais a désormais l’intention de se faire plus discret, d’autant que Medhi Benatia et Fabrizio Ravanelli sont eux aussi suspendus. Mais ce dimanche face à Nantes, la direction marseillaise est nettement plus sereine qu’avant le match contre Auxerre, comme le rapporte Le Parisien. « La désignation de Frappart pour ce Marseille-Nantes sous haute tension répond à plusieurs critères. D’abord, celui de la compétence » analyse le quotidien francilien dans son édition du jour avant de poursuivre.

La stratégie de « harcèlement » de l’OM payante ?

« Ensuite, il y a une question de compatibilité des calendriers des uns et des autres. Turpin, Bastien et Letexier officieront dans la semaine en Ligue des Champions. Fatalement, la stratégie de harcèlement pratiquée par la direction marseillaise cette saison a fini par payer. Les attaques envers les arbitres se sont multipliées (…) Or, Frappart elle, n’a jamais eu de contentieux majeur avec l’OM » écrit Le Parisien. Autrement dit, les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient enfin obtenu ce qu’ils voulaient avec la désignation d’une arbitre n’ayant jamais été pointée du doigt par Pablo Longoria ou Medhi Benatia par le passé. Espérons pour les dirigeants marseillais et nantais que cela se poursuive ce dimanche avec un arbitrage que l’on espère discret et loin des projecteurs, cette fois. Tout le monde s’en porterait bien mieux, Stéphanie Frappart en premier lieu.