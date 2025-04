Stassin à l'OM, ça pousse très très fort

Dans : OM.

L'OM ne manquera pas de travail l'été prochain lors du marché des transferts. Roberto De Zerbi ne dira notamment pas non à l'arrivée d'un nouvel attaquant.

L'Olympique de Marseille est plus que jamais concentré sur sa fin de saison. Le club phocéen vise une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Roberto De Zerbi sera sans doute amené à faire des choix forts mais veut un groupe plus soudé que jamais. A l'issue de la saison, il sera alors venu le moment de faire les bilans et préparer le mercato estival. Déjà, on sait que l'Olympique de Marseille travaille fort pour boucler la venue d'un nouveau défenseur central. Mais les pensionnaires du Stade Vélodrome ne s'arrêteront pas en si bon chemin et sont à l'affût dans certains dossiers made in Ligue 1. Pour Marwan Belkacem, la direction marseillaise serait bien inspirée d'aller voir du côté de l'AS Saint-Etienne.

Lucas Stassin à l'OM, une bonne idée ?

Après le doublé retentissant du jeune Belge face à l'OL, le suiveur de l'OM a en effet posté sur son compte X : « Stassin est OM-compatible ». Même son de cloche du côté de Anthony Aubès : « Stassin doit signer à l’Olympique de Marseille ». Reste à savoir si les Phocéens seront réellement intéressés par le jeune attaquant stéphanois, qui ne devrait pas s'éterniser encore longtemps dans le Forez. L'OM est club où la pression est forte et le temps d'adaptation limité. Malgré la situation chaotique vécue par les Verts, Lucas Stassin a planté 12 buts en 27 matchs de Ligue 1.

De quoi bien évidemment faire parler de lui et susciter la curiosité de nombreux clubs. En fin de contrat avec l'AS Saint-Etienne en juin 2028, le natif de Braine-le-Comte est estimé à un peu moins de 10 millions d'euros. Une belle affaire pour récupérer un jeune joueur plein de promesses et qui connait déjà les exigences du haut niveau.