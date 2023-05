Si l'OM a peur de Braga, autant tout arrêter

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Battu deux fois lors des trois dernières journées de la Ligue 1, l'OM a probablement dit adieu à la deuxième place. Malgré cet échec, Marseille est toujours en ballottage favorable pour se qualifier en Ligue des Champions.

Il reste une chance infime à l'OM pour se qualifier directement en Ligue des Champions. Il faut soit que les Marseillais gagnent les deux derniers matchs et que Lens ne prenne qu'un point sur six possibles ou que l'AS Rome gagne l'Europa League et qu'elle termine dans le top 4 en Serie A. Autant dire que les deux scénarios sont utopiques. Néanmoins, cette troisième place n'est pas nécessairement une condamnation pour l'OM qui devra certes passer par un barrage pour atteindre la Ligue des Champions mais qui doit avant tout, affirmer ses ambitions sur la scène européenne. Après trois éliminations en phase de poules lors de ses trois dernières participations en C1, le club phocéen ne doit pas avoir peur des équipes qu'il faudra affronter en barrage selon Éric Di Meco.

L'OM ne peut pas avoir peur de Sturm Graz et de Braga

« On a l'impression qu'en finissant troisième, la Ligue des Champions est inatteignable. On a l'ambition d'être en Ligue des Champions. Personne ne voudra tomber sur l'OM dans cette mini-compétition de dix jours pour aller chercher une place en Ligue des Champions. Maintenant, on a peur de Sturm Graz, d'Eindhoven, de Genk et de Braga, le club de Vitinha ? On peut faire le bilan sportif » a déclaré l'ancien joueur marseillais dans le Super Moscato Show sur RMC Sport. L'ex-défenseur de l'OM est persuadé que malgré ce passage d'un barrage pour accéder à la Ligue des Champions, Marseille ne doit pas avoir peur des autres équipes et fait office de favorite pour revenir en C1. La saison passée, l'AS Monaco avait échoué à ce stade de la compétition contre justement le PSV Eindhoven. Di Méco est confiant pour la réussite des Marseillais et leur retour dans la coupe aux grandes oreilles. Un état d'esprit positif pour l'OM qui devra toutefois se méfier de ce barrage qui pourrait modifier les plans de la saison prochaine, surtout que les clubs français sont très souvent mis en difficulté quand ils affrontent des adversaires en Coupe d'Europe, y compris ceux qui sont plus ou moins normalement à leur portée.