Sampaoli veut vendre ce rêve européen à deux balles

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Eliminé de l'Europa League, l'OM va tenter de finir troisième de son groupe afin d'obtenir un ticket pour la Ligue Europa Conférence. Jorge Sampaoli veut vendre ce rêve low cost.

Tout comme le troisième de Ligue des champions se retrouve automatiquement qualifié pour l’Europa League, le troisième de chaque poule d’Europa League a lui un ticket pour la Ligue Europa Conférence, nouvelle invention de l’UEFA pour tenter de répondre à la création d’une Super Ligue en qualifiant plus de clubs et le plus longtemps possible. Dans cette compétition, où le Stade Rennais représente la Ligue 1, on pourrait retrouver l’Olympique de Marseille. Car même si l’OM est d’ores et déjà éliminé de la suite de l’Europa League, puisque Marseille est troisième de sa poule derrière Galatasaray et la Lazio, le club phocéen peut descendre en Europa League Conférence en cas de victoire ou même de nul jeudi contre le Lokomotiv Moscou Vélodrome. Ainsi, le parcours européen de l’OM peut continuer sans aucun succès en phase de poules, magie de l’UEFA. Pour Jorge Sampaoli, il est essentiel de se « qualifier » pour cette compétition, histoire de motiver ses troupes et instaurer une culture de la gagne sur la scène européenne.

C'est l'Europe, Sampaoli veut gagner avec Marseille

À la veille du rendez-vous face à Moscou, l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille a fait passer le message. « Si on doit jouer la Ligue Europa Conférence, on va quand même voir des équipes comme la Roma, Tottenham. Ce sont de grandes équipes. Il y a toujours cette obligation, cette responsabilité de tenter de gagner la compétition. Personnellement j’avais beaucoup d’espoir dans notre campagne européenne même si je savais que ça allait être difficile, parce qu’on a quand même une équipe très jeune, très remaniée. Mais j’ai toujours gardé cet espoir. Et si on doit jouer la Ligue Europa Conférence, ce sera la même chose. Pour que les gens puissent prendre du plaisir, il faut s’habituer aussi à gagner. Si on s’habitue à gagner, cela deviendra une obligation d’avoir une équipe compétitive », a expliqué Jorge Sampaoli, histoire de vendre un peu de rêve après un parcours européen qui n’aura, hélas, pas suscité un enthousiasme débordant auprès des supporters marseillais qui attendaient nettement mieux que cela.