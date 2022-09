Saliba à l’OM, le coup impossible tenté par Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, Pablo Longoria a fait le maximum afin de faire revenir William Saliba à l’OM… sans succès.

Prêté à l’Olympique de Marseille la saison dernière, William Saliba a laissé un magnifique souvenir dans la cité phocéenne avec une qualification en Ligue des Champions. A titre personnel, le défenseur d’Arsenal s’est imposé la saison dernière comme une référence à son poste en Ligue 1. Ses prestations abouties sous le maillot de l’OM lui ont permis d’intégrer l’Equipe de France de Didier Deschamps et en ce début de saison, William Saliba confirme avec Arsenal qu’il a passé un cap. Malgré sa cote très élevée sur le marché des transferts, Pablo Longoria a bel et bien tenté le tout pour le tout afin de faire revenir William Saliba à Marseille, ne serait-ce qu’une saison supplémentaire, selon les informations du journaliste italien Luca Bendoni. Le collaborateur de Gianluca Di Marzio détaille dans un tweet que Pablo Longoria a multiplié les rendez-vous avec l’agent de William Saliba dans l’espoir de faire revenir l’international tricolore… sans succès.

Saliba se sent chez lui à Arsenal

Il apparait désormais totalement impossible pour l’Olympique de Marseille de faire revenir William Saliba. Et pour cause, le défenseur londonien s’est imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Mikel Arteta aux côtés de Ben White et de Gabriel. Au micro de Sky Sports, l’ancien défenseur de l’OM et de l’ASSE a d’ailleurs fait savoir qu’il n’avait plus aucunement l’intention de quitter les Gunners. « Je suis à la maison ici, j’aime Londres, j’aime ce club. J’aime tout ici, je me sens à la maison » a fait savoir William Saliba, qui aimerait maintenant que son bon début de saison soit récompensé avec une prolongation de contrat alors que son bail actuel court jusqu’en juin 2024. Nul doute qu’au vu de son début de saison parfait, William Saliba recevra bientôt une offre de la part d’Arsenal. Surtout quand on voit son immense cote sur le marché des transferts, qui ne va pas baisser avec sa nouvelle sélection en Equipe de France pour les deux prochains matchs de Ligue des Nations.