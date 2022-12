Saint-Maximin se mêle du mercato de l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A quelques mois de la fin de son contrat, Marcus Thuram refuse de prolonger au Borussia Mönchengladbach. L’attaquant français devrait partir cet hiver. Mais alors que l’Olympique de Marseille tente de l’attirer, Allan Saint-Maximin agit dans l’ombre pour contrecarrer les plans du club phocéen.

Limité par ses finances, l’Olympique de Marseille reste ambitieux sur le marché des transferts. Le club dirigé par Pablo Longoria ne s'interdit pas de concurrencer des cadors avant l’ouverture du mercato hivernal. On sait par exemple que la direction olympienne s’intéresse à l’Angevin Azzedine Ounahi, l’une des révélations de la Coupe du monde avec le Maroc qui plaît notamment à Naples et au FC Barcelone. Mais ce n’est pas tout. L’Olympique de Marseille fait également partie des clubs à l’affût pour Marcus Thuram.

De la concurrence pour l'OM

Et pour cause, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach représente une très belle affaire. Alors que son contrat expire en juin prochain, le Français refuse de prolonger et oblige ses dirigeants à envisager un transfert à prix réduit en janvier. Une occasion rêvée pour les Marseillais. Mais sans surprise, d’autres clubs aimeraient profiter de la situation. Et parmi eux, Newcastle peut compter sur l’aide de son ailier Allan Saint-Maximin. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a en effet commencé l’opération séduction auprès du finaliste malheureux au Qatar.

« C’est un grand joueur et j’espère que nous aurons une chance de l’emmener ici, a confié l’ailier des Magpies à la Shields Gazette. J'étais très heureux pour lui (pour ses apparitions en Coupe du monde, ndlr). Oui, je vais être honnête, j’ai discuté avec lui. Pour moi, c’est un grand joueur. Je le connais depuis longtemps. J’ai joué au football avec lui quand j’étais très jeune. Je connais toute sa famille. Il a des parents formidables. C’est un gars incroyable. » En plus d’Allan Saint-Maximin, Newcastle a évidemment des moyens nettement supérieurs à ceux de l’Olympique de Marseille.