Saïmon Bouabré recale définitivement l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré un accord imminent avec le Neom SC, l’Olympique de Marseille et le Paris FC n’avaient pas encore fait une croix sur Saïmon Bouabré. Les deux clubs de Ligue 1 espéraient un possible revirement de situation dans le dossier de la pépite monégasque de 19 ans, mais le miracle n’aura pas lieu. L’accord est bien total entre Saïmon Bouabré et le club saoudien selon Loïc Tanzi, qui révèle que la visite médicale a débuté pour le joueur de l’AS Monaco avant de s’engager en faveur du Neom SC, club entraîné par Christophe Galtier dans lequel évoluent notamment Nathan Zézé ou encore Alexandre Lacazette. Les dirigeants saoudiens ont mis le paquet pour s’offrir le prodige monégasque en offrant 12 millions d’euros au club de la Principauté pour acheter la dernière année de contrat de Bouabré. Une piste définitivement à oublier pour l’OM et le Paris FC.