Rulli a sabordé l'OM, La Provence l’incendie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Héros de l’OM durant une bonne partie de la saison, Geronimo Rulli a coûté deux points à son équipe dimanche soir à Lille (1-1). Le gardien argentin est la cible des critiques au lendemain de cette déception.

Dimanche soir à Lille, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont livré l’un de leur meilleur match de la saison. Dominateurs sur la pelouse des Dogues, les hommes de Roberto De Zerbi ont ouvert le score en début de seconde période grâce à Amine Gouiri, servi sur un plateau par Adrien Rabiot. Un but qui récompensait la domination olympienne, mais le break n’est jamais arrivé et l’OM s’est fait punir sur une erreur individuelle. Geronimo Rulli a littéralement offert le but de l’égalisation au LOSC, sur une relance totalement hasardeuse. Un terrible coup dur pour l’Argentin, héros de Marseille durant de longs mois en début de saison et qui a plombé les siens au pire moment. La Provence a du mal à digérer.

Même si son erreur est dure à digérer, je souhaite soutenir Geronimo Rulli qui nous a sauvé de très nombreuses fois cette saison.



On compte sur toi pour les deux derniers matchs MONSTRO ! ✊ pic.twitter.com/SwfUPZ7fgJ — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) May 4, 2025

« Rulli a tout gâché » titre le quotidien régional avant de développer. « Des relances comme celle-ci, Geronimo Rulli en a tenté (et réussi) des centaines cette saison, sans que cela ne porte préjudice aux siens. Une erreur lui pendait forcément au nez. Ainsi composent toutes les équipes qui s’échinent à relancer court et sous pression, y compris dans sa propre surface. Celle-ci fait tache lorsqu’elle tombe au plus mauvais moment. Rulli a longtemps été impérial à la relance. Mais l’histoire, cruelle, ne retiendra que sa boulette (…) L’Argentin a plombé son équipe » publie le quotidien régional dans son édition du jour.

Une boulette au pire moment

Le champion du monde 2022 a par ailleurs hérité de la pire note parmi les joueurs de l’OM dans La Provence avec un 3/10 assez logique dans la mesure où, en dehors de cette grossière erreur, l’ex-gardien de l’Ajax Amsterdam n’a pas du tout été sollicité puisque Lille n’a pas eu la moindre occasion franche à se mettre sous la dent. D’autant plus rageant pour l’OM et pour Geronimo Rulli tant la victoire marseillaise semblait se dessiner sans trop de frayeurs après l’ouverture du score d’Amine Gouiri.