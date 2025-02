Rongier avoue son rêve, l'OM ne va pas aimer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Valentin Rongier est un élément important pour Roberto De Zerbi et les fans de l'OM. Le milieu de terrain pourrait cependant décider de quitter le navire phocéen l'été prochain.

L'OM a changé de projet depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi. L'Italien a une idée bien précise de ce qu'il veut pour son équipe. Tous ses joueurs doivent faire leurs preuves chaque jour et un élément en particulier a mis d'accord l'ancien entraineur de Brighton : Valentin Rongier. L'ancien joueur du FC Nantes, au club depuis 6 saisons, connait bien l'Olympique de Marseille et répond aux attentes. Le milieu de terrain est très apprécié par les fans et observateurs du club phocéen. Valentin Rongier devra néanmoins faire un choix fort pour son avenir l'été prochain. En fin de contrat en juin 2026, le joueur de 30 ans a encore quelques rêves en tête, comme celui d'évoluer à l'étranger.

Rongier, dernière saison à l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Valentin Rongier (@valrongier28)

Lors d'un entretien avec La Provence, Valentin Rongier a en effet avoué qu'un départ de l'OM l'été prochain n'était pas impossible du tout : « Je n’ai jamais joué à l’étranger. J’aimerais bien en tant qu’homme découvrir autre chose. Je ne sais pas si ce sera prochaine, dans deux, trois ou quatre ans. Ce ne serait qu’un choix sportif, mais surtout pour le côté humain. Une expérience à l’étranger, ça apporte une certaine richesse. On découvre beaucoup de choses, une nouvelle langue, une nouvelle culture. J’ai toujours été curieux de tout cela. J’aurai certainement le temps de le faire après ma carrière. Mais c’est différent de n’y rester qu’en vacances ou d’y vivre à temps plein pour le travail. Cela peut être une expérience cool. Après, oui… l’OM, c’est aussi palpitant chaque année ». Rongier se décidera donc prochainement après une rencontre avec sa direction. Tout peut vite changer, surtout sur la Canebière. Avant d'en savoir plus sur son avenir, le Marseillais va devoir aider ses coéquipiers à repartir de l'avant après une série de résultats décevants. Cela tombe bien, l'OM reçoit l'OL en Ligue 1 ce dimanche soir au Stade Vélodrome.