Ribéry fait un très beau cadeau à l'OM

Par Claude Dautel

Le vendredi 25 mai prochain, l'OM fêtera ses 125 ans avec un match de gala au Vélodrome. De très nombreux anciens joueurs de Marseille seront présents, dont Franck Ribéry qui a confirmé sa présence.

Les supporters de l'Olympique de Marseille ont tous coché cette date sur leur agenda, le 25 mai prochain leur club préféré réunira une pléiade de stars pour célébrer les 125 ans du club phocéen. A cette occasion, un match opposera des joueurs ayant porté le maillot de l'OM durant leur carrière, et d'ores et déjà, on savait que Samir Nasri, Didier Drogba, Robert Pirès, Mamadou Niang ou bien encore Sonny Anderson, pour ne citer que quelques joueurs seraient de la fête.

𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐤 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 👑🏠



Notre mythique numéro 7️⃣ fera vibrer une nouvelle fois l'@orangevelodrome pour les 𝟭𝟮𝟱 𝗮𝗻𝘀 du club ! 💙🏟️



🎟️ Vos billets 👉 https://t.co/YoNkllPgst pic.twitter.com/WGizzC6egh — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 23, 2025

Mais ce mercredi, l'Olympique de Marseille a confirmé la présence de Franck Ribéry, qui avait enflammé le Vélodrome entre 2005 et 2007 avant de partir au Bayern Munich. Ribéry a rangé ses crampons après un dernier contrat à Salerne, en Italie, en 2022, mais pour les 125 ans de l'OM, il va revenir dans un stade où il a souvent soulevé de plaisir le public.