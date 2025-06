Révolution à l'OM, un directeur général italien arrive ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est une grosse surprise du côté de l'Olympique de Marseille, Alessandro Antonello, ancien homme fort de l'Inter, mais également de l'Association européenne des clubs, vient d'être nommé directeur général de l'OM.

« L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Alessandro Antonello en tant que Directeur Général. Ce recrutement, mené par Pablo Longoria avec la participation du Conseil de Surveillance et l’approbation du propriétaire Frank McCourt, s’inscrit dans le projet porté par le club visant à l’ancrer durablement parmi les 24 meilleurs clubs européens, tant sur le plan sportif qu’institutionnel (...) Au sein de l’Olympique de Marseille, Alessandro Antonello prendra en charge le développement économique du club. Il conduira la stratégie d’augmentation et de diversification des revenus, veillera à valoriser pleinement le potentiel de l’Orange Vélodrome, à accélérer la transformation digitale du club et à renforcer le rayonnement international de la marque OM, dans une logique de gestion durable et responsable. En étroite coordination avec les équipes de direction, il jouera un rôle central dans la mise en œuvre du projet de croissance et de bonne gestion porté par le propriétaire et la présidence du club », indique le club phocéen dans un communiqué.



L'OM a recruté un poids lourd du football européen

De son côté, Pablo Longoria se réjouit de voir l'ancien dirigeant de l'Inter, qui avait auparavant été le PDG de Puma, venir à l'Olympique de Marseille. « Je suis très heureux d’accueillir Alessandro Antonello à l’OM. Nous nous connaissons depuis plusieurs années et j’ai toujours été convaincu qu’il s’agissait d’un des dirigeants connaissant le mieux l’industrie du football en Europe. J’apprécie particulièrement son exigence, son intégrité et sa capacite à faire évoluer des organisations dans des environnements complexes. Son expérience sera précieuse pour accompagner l’évolution de l’Olympique de Marseille dans toutes ses dimensions », prévient le président de l'OM. Au début de l'année, le dirigeant italien avait été vu au Vélodrome, et certains avaient envisagé sa venue à Marseille, ce qui avait été démenti par le club. Quelques mois plus tard, Pablo Longoria a finalement décidé de faire venir Alessandro Antonello, qui arrivera à l'Olympique de Marseille le 1er juillet prochain.