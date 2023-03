Retraité, Özil se souviendra de ces deux Marseillais

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après 17 ans de carrière, Mesut Özil a décidé de raccrocher les crampons. Le milieu offensif garde évidemment de bons souvenirs de son parcours, et notamment du côté d’Arsenal où l’Allemand a passé huit ans, et où deux joueurs de l’Olympique de Marseille l’ont marqué.

Mesut Özil met un terme à sa carrière professionnelle. Ce mercredi, le milieu offensif de 34 ans a annoncé qu’il raccrochait les crampons. « Après une longue réflexion, j'annonce la fin immédiate de ma carrière professionnelle, a écrit l’Allemand sur Twitter. J'ai eu le privilège d'être un footballeur professionnel pendant presque 17 ans et je me sens incroyablement reconnaissant pour cette opportunité. »

« (...) Cela a été un parcours extraordinaire et rempli de moments inoubliables et d'émotions », a ajouté Mesut Özil, dont la fin de parcours restera probablement un regret. Le meneur de jeu a terminé par un bref passage en Turquie, plus précisément du côté de l’Istanbul Basaksehir qu’il avait rejoint l’été dernier. Le joueur formé à Schalke 04 a davantage brillé au Real Madrid et surtout à Arsenal.

Deux Français cités

Chez les Gunners, Mesut Özil a en effet passé huit ans durant lesquels certains coéquipiers l’ont plus marqué que d’autres. Le talentueux gaucher, lors d’un échange avec des internautes, avait accepté de donner son meilleur onze uniquement composé d’anciens partenaires au club londonien. Une équipe type où l’on retrouve deux Français dans le secteur défensif, à savoir Laurent Koscielny et Bacary Sagna.

Des stars comme Pierre-Emerick Aubameyang, Serge Gnabry ou Santi Cazorla sont également cités. Tout comme deux membres de l’effectif actuel de l’Olympique de Marseille ! Il s’agit du latéral gauche Sead Kolasinac, qui n’a pourtant pas marqué les esprits chez les Gunners, et de l’attaquant Alexis Sanchez. Plutôt flatteur pour le club phocéen.

Le meilleur onze d’Özil à Arsenal : Ospina - Sagna, Koscielny, Mertesacker, Kolasinac - Cazorla, Ramsey - Gnabry, Özil, Alexis Sanchez - Aubameyang.