PSG-OM : Marseille insulté, la banderole fait scandale

Corentin Facy

Très correct sur le terrain, le Classique entre le PSG et l’OM l’a également été en tribunes malgré une banderole polémique du Collectif Ultras Paris.

En raison de l’interdiction de déplacement des supporters de l’Olympique de Marseille, il n’y avait pas grand-chose à craindre dans les tribunes du Parc des Princes dimanche soir lors du classique entre l’OM et le PSG. Comme prévu, aucun incident n’a émaillé cette rencontre, qui s’est par ailleurs déroulée sans accroc non plus sur le terrain malgré le carton rouge reçu par Samuel Gigot. Dans les tribunes, une banderole du Collectif Ulltra Paris a néanmoins retenu l’attention des observateurs. « Papa, raconte-moi l’histoire de l’OM. Peuchère, tu veux savoir quoi ? Tapie et ses enveloppes, 4 millions de francs pour la coupe d’Europe ? Les instances qui font les myopes ? Minot, tu habites vraiment dans une ville de sal…. » pouvait-on lire sur la banderole du CUP sans que le dernier mot ne soit censuré. Une banderole qui a provoqué la polémique dans La Provence ce lundi.

La Provence exige des sanctions contre le CUP

Envoyé spécial du quotidien marseillais à Paris dimanche soir, Alexandre Jacquin réclame des sanctions contre le Collectif Ultras Paris après le déploiement de cette banderole assez limite. « Que retenir du Clasico ? On oubliera très vite l’intrusion d’un guignol venu s’accrocher au poteau de la cage parisienne en cours de première période. Que dire de la banderole de la honte déployée dans le virage occupé par le CUP ? Voilà les intolérables insanités écrites dans la zone du block animal dont la LFP devra se saisir. Un ingrédient rappelant les pires époques des PSG-OM. Un point noir dans une soirée pourtant plaisante à suivre. Après cette rencontre de haut vol, la frustration est en tout cas immense côté marseillais » écrit La Provence, qui s'est occupé plus loin dans son article du cas Clément Turpin, coupable selon le média d’avoir oublié un penalty en faveur de l’OM et d’avoir dégainé bien trop vite le carton rouge à l’encontre de Samuel Gigot pour la faute du défenseur marseillais sur Neymar au cœur de la seconde période.