PSG-OM : François Letexier fan de Rennes, la théorie du complot

Par Corentin Facy

Au lendemain de la défaite face au PSG dans le Classique, les supporters de l’OM ne décolèrent pas et accusent l’arbitre du match, François Letexier.

Il faut dire que François Letexier a pris quelques décisions polémiques dimanche soir au Parc des Princes lors du match entre l’OM et le PSG. Son choix de siffler un penalty en faveur du Paris Saint-Germain pour la main de Valentin Rongier a énormément fait réagir dans la mesure où le ballon touche d’abord le genou du milieu de terrain marseillais avant de toucher son coude. En seconde période, des cartons ont été oubliés pour Marquinhos et Danilo Pereira tandis que Neymar aurait tout simplement pu être exclu. Cela fait beaucoup pour les supporters ainsi que les observateurs de l’Olympique de Marseille au lendemain de ce Classique perdu de justesse.

Sur son compte Twitter, le consultant Jacques Bayle ne décolère pas. « Je suis en colère. Depuis dimanche soir, je ronge mon frein quand je pense à la prestation de M.Letexier. Quand je vois la réaction de l’arbitre qui ne sanctionne pas Neymar alors qu’il parle mal à l’arbitre… Mais il faut le sanctionner ! Il n’a pas été à la hauteur de l’évènement. Ce n’est pas possible que Neymar ait autant d’influence sur le football français. De plus, comment est-il pensable de ne pas pénaliser les agressions de Danilo sur Gueye et celle de Marquinhos sur Payet ? Ce n’est pas possible des choses pareilles. Je ne critique jamais l’arbitrage mais trop c’est trop. Si hier soir il y a eu un mauvais Paris, c’est grâce à Marseille donc bravo à Sampaoli car son organisation a emmerdé le PSG » a souligné le consultant de BFM Marseille, pour qui l’arbitrage n’a pas été à la hauteur au contraire de Jorge Sampaoli, qui a pourtant été la cible de certains supporters de l’OM en raison de sa tactique trop défensive.

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’Olympique de Marseille ne décolèrent pas non plus au sujet de l’arbitrage de François Letexier. Son impartialité a notamment été remise en cause en raison de sa proximité avec la ville de Rennes, concurrent n°1 de l’OM dans la course au podium. « N'oublions pas que Monsieur François Letexier est né à Bédée, dans la banlieue rennaise, et travaille également à Rennes (en tant que huissier de justice). Et quand on constate l'écart au classement entre le Stade Rennais et l'OM aujourd'hui, on comprend mieux certaines décisions » a par exemple publié le compte OM_Fada, suivi par plus de 20.000 supporters de l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux. Malgré le manque de rythme et d’intensité, ce PSG-OM n’a donc pas fini de faire parler en raison des décisions polémiques prises par François Letexier tout au long de la soirée au Parc des Princes.