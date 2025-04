Premier Classique, Zoumana Camara veut faire pleurer l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Opposé à Montpellier samedi, l’Olympique de Marseille devra se relancer dans la course aux places européennes. Le club phocéen affrontera une autre équipe en grande difficulté, mais dont le nouvel entraîneur Zoumana Camara prendrait un malin plaisir à l'enfoncer.

La bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, c’est que le calendrier du sprint final lui semble favorable. Samedi soir, les coéquipiers d’Adrien Rabiot recevront Montpellier, la lanterne rouge de Ligue 1 quasi condamnée à la descente. Autant dire que le club héraultais ressemble à l’adversaire idéal pour se relancer. Les Marseillais devront tout de même se méfier du nouvel entraîneur montpelliérain Zoumana Camara.

En tant qu’ancien joueur et membre du staff du Paris Saint-Germain, le jeune technicien serait forcément ravi de plomber l’Olympique de Marseille dans la course aux places européennes. « On affronte une équipe du haut du tableau qui a des obligations, qui sera dans l’obligation de gagner si elle veut rester et essayer d’accrocher la Ligue des Champions, a noté le successeur de Jean-Louis Gasset. Ils sont dans une période un peu plus compliquée. Nous, on est aussi dans une période compliquée. On verra quelle équipe réussira à faire douter l’autre lors de ce match. »

Montpellier ambitieux au Vélodrome

Pour perturber les Olympiens, Zoumana Camara demande à ses joueurs de ne pas laisser le ballon à l’adversaire. « Forcément, ce serait prétentieux de vous dire aujourd’hui qu’on ira au Vélodrome en essayant d’avoir le monopole du ballon et du jeu, il faut être réaliste, a reconnu l’ex-consultant de DAZN. Mais il faut avoir cette philosophie et ces intentions dans les moments où, nous, on aura aussi le ballon. Il faudra avoir cette personnalité pour aussi créer le doute chez l’adversaire. On ne peut pas seulement se contenter de défendre. » Ce serait effectivement le meilleur moyen d’enchaîner une 11e défaite en championnat.