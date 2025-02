Pourquoi Eric Roy a arrêté de regarder Nice-OM à la 7e minute

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ancien joueur de Nice et de Marseille, Eric Roy devait attendre avec impatience le choc de dimanche dernier. Néanmoins, l'entraîneur de Brest n'a regardé que les premières minutes du match. Un des acteurs du match l'a mis mal à l'aise.

Si Eric Roy est devenu l'homme fort de Brest où sa cote de popularité a explosé, son cœur de passionné bat aussi pour des clubs du sud de la France. L'OM où il fut joueur pendant 3 ans (1996-1999) en fait partie. Cette semaine, il avouait que le club phocéen était l'un des rares endroits en France où il se voyait entraîner après Brest. Roy ne cache pas son amour pour l'OGC Nice non plus. Il a commencé et terminé sa carrière chez les Aiglons. Personne n'a été surpris d'apprendre qu'il avait regardé le match Nice-Marseille dimanche dernier à la télé. Néanmoins, il ne sera resté que 7 minutes devant son écran.

Eric Roy a mal pour Lilian Brassier

C'est ce qu'il a avoué aux journalistes présents en conférence de presse avant Brest-PSG samedi après-midi. La cause de ce désintérêt soudain ? Les difficultés de son ancien joueur à Brest Lilian Brassier. En partance pour Rennes, le défenseur a commis trois erreurs sur l'ouverture du score niçoise... à la 7e minute de jeu. Un épisode négatif de plus dans un début de saison terrible pour Brassier. Eric Roy est peiné pour un joueur et un homme qu'il estime beaucoup.

🎙️ 𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐑𝐨𝐲 : "On sait que ce ne sera pas facile de faire chuter le PSG."



À la veille de la réception du Paris Saint-Germain, l'entraîneur des Ty-Zefs s'est présenté en conférence de presse 👇 — Stade Brestois 29 (@SB29) January 31, 2025

« J’ai vu son dernier match. C’est vrai que je dois dire qu’après son erreur contre Nice (2-0), j’ai arrêté de regarder le match. J’ai toujours une affection pour les joueurs que j’ai entraînés, avec qui j’ai partagé des moments. C’est un garçon qui ne méritait pas ça. C’est un vrai pro qui est intéressé par son métier. Malheureusement, le foot ce n’est pas facile des fois. Quand on est défenseur, quand on fait une erreur, on le paye cash », a t-il lâché tout en espérant que Brassier retrouve des couleurs à Rennes, peu importe la rivalité entre Brest et le club entraîné par Habib Beye.