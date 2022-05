Pour l’OM, Mandanda est un gardien de Conference League

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Remplaçant face à l’Olympique Lyonnais (défaite 0-3) dimanche en Ligue 1, le gardien Steve Mandanda sera de nouveau titulaire contre le Feyenoord Rotterdam jeudi. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a confirmé sa décision, sans vexer Pau Lopez qui salue les performances de son concurrent en Conference League.

C’est finalement Pau Lopez qui a disputé le choc face à l’Olympique Lyonnais dimanche. A quatre jours de la demi-finale retour de Conference League contre le Feyenoord Rotterdam, on pouvait s’attendre à ce que Steve Mandanda reste dans le onze de l'Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli avait en effet expliqué qu’il préférait aligner le Français avant un match européen pour le mettre dans les meilleures conditions.

🎙Mandanda : "Le coach prend une décision, l’équipe tourne bien, on est 2e. Pau est très performant et a été régulier et décisif. Tant que l’équipe marche et que le club est bien, personnellement, ça n’est pas simple, mais je mets l’équipe et l’OM au-dessus de moi." (Prime Vidéo) pic.twitter.com/Tf2sDWBdJY — MercatOM (@Mercat_OM) April 24, 2022

Quoi qu’il en soit, le cadre du club phocéen retrouvera bien une place de titulaire pour la deuxième manche face aux Néerlandais. « Jeudi, ce sera Mandanda qui jouera. On compte sur lui pour ce match très important et pour qu'on puisse aller en finale », a confirmé le coach argentin après la défaite dans l’Olympico. Une décision prévisible dans la mesure où Steve Mandanda avait disputé les précédentes rencontres européennes. D’ailleurs, son concurrent Pau Lopez n’est absolument pas surpris. Et approuve le choix du technicien.

« Sa compétition, c’est la Conference League »

« Si je suis déçu de ne pas jouer jeudi ? Pour moi il n'y a pas de problème, la compétition de Steve, c'est la Conference League, a répondu l’Espagnol en zone mixte. Il y a très bien joué jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'on est là parce qu'il a très bien joué, il a beaucoup de mérite. Alors il doit jouer à 100% jeudi. » Il est vrai que l’international tricolore a été décisif à plusieurs reprises dans les tours précédents. Difficile de dire si l’ancien Havrais a mis le doute dans l’esprit de Jorge Sampaoli. En tout cas, Steve Mandanda a convaincu l’entraîneur d’augmenter son temps de jeu ces dernières semaines.