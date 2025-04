Pogba prépare son retour, l'OM est candidat

Après la fin de sa suspension pour dopage, Paul Pogba se remet en forme avant l'été prochain. Dans quelques semaines, il devra choisir un club et un projet pour la saison prochaine. Le milieu français a déjà entamé une réflexion sérieuse et redonne espoir à l'OM.

Actuellement à Miami pour se maintenir en forme physiquement, Paul Pogba espère revenir aux Etats-Unis dans un peu plus d'un an pour jouer la coupe du monde 2026 avec l'Equipe de France. Sa participation au Mondial dépendra forcément de la prochaine saison 2025-2026. Libre depuis son départ de la Juventus, le milieu français devra rapidement trouver un club. « La pioche » comme on le surnomme n'a pas voulu se précipiter, étant silencieux et surtout flou ces dernières semaines. Néanmoins, les choses commencent à s'éclaircir dans son esprit.

C'est ce qu'indique le journaliste de Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg. Selon ses informations, le champion du monde 2018 veut découvrir un nouveau championnat en Europe ou dans le monde. « Il semblerait que Pogba soit ouvert à un transfert en Bundesliga, en Liga ou en Ligue 1. La MLS et l'Arabie saoudite sont également des options envisagées », écrit Plettenberg sur le réseau social X.

🚨🆕 Paul #Pogba is currently keeping himself fit in Miami and wants to make a strong comeback next season by signing with a new club.



The market is being explored and talks are ongoing. Understand Pogba is open to a move to the Bundesliga, La Liga, or Ligue 1. MLS and Saudi… pic.twitter.com/N8W8nhTIDK