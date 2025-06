Pogba à l’OM, le dossier relancé aux Etats-Unis

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Medhi Benatia s’est rendu à la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Un déplacement qui interroge, en pleine période de mercato, d’autant que le directeur sportif de l’OM a croisé Paul Pogba.

Le mercato bat son plein pour l’Olympique de Marseille, qui souhaite grandement renforcer l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi dans l’optique de la saison prochaine. Le club phocéen a déjà finalisé deux signatures, celles d’Angel Gomes et de Conrad Jaden Egan-Riley. Medhi Benatia n’a évidemment pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Le directeur sportif olympien s’est envolé ces dernières heures aux Etats-Unis et a notamment assisté au match de la Coupe du monde des clubs entre Boca Juniors et le Bayern Munich. Sur son compte Instagram, il a ensuite publié une photo sur laquelle le dirigeant olympien est en excellente compagnie, avec notamment Franck Ribéry, Blaise Matuidi… et Paul Pogba.

La story de Medhi Benatia sur Instagram 👀. pic.twitter.com/nPx4OukrjW — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 21, 2025

En négociations avec l’AS Monaco, l’international français a aussi été associé à l’Olympique de Marseille ces derniers mois. Le dossier semblait refermé, mais ce clicher montrant que Pogba et Benatia ont pu longuement échanger aux Etats-Unis relance évidemment tous les fantasmes à Marseille. « L’espoir est permis », « En tout cas on pourra pas dire qu’on a pas eu l’occasion de signer Pogba », « Il fait des soirées avec Pogba et il va pas signer chez nous ? », « Il n’y a pas de hasard dans la vie » ou encore « Il a le bras long notre Benatia » peut-on lire sur X, où les supporters olympiens n’imaginent pas un instant que Medhi Benatia et Paul Pogba n’ont pas échangé à cette occasion sur une possible signature à l’OM du champion du monde 2018.

Pogba et Benatia se sont vus aux Etats-Unis

Reste maintenant à voir si la position du dirigeant marseillais a évolué alors que l’hiver dernier, il expliquait que l’opportunité avait été étudiée par le dauphin du PSG, mais que la piste n’avait finalement pas été creusée en raison des doutes physiques qui entourent le joueur. Un risque que l’OM n’a jusqu’à maintenant pas voulu prendre au contraire de Monaco, toujours très actif dans ce dossier et qui espère rafler la mise avec un contrat de deux ans proposé à l’ancien joueur de la Juventus Turin.