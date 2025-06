Pogba a évité l'OM, Di Meco le félicite

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Longtemps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Paul Pogba devrait finalement signer à l’AS Monaco. Un choix validé par le consultant Eric Di Meco.

Sauf rebondissement, Paul Pogba devrait découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Le milieu libre de tout contrat, et autorisé à jouer après sa suspension pour dopage, se rapproche d’un accord avec l’AS Monaco. Lui que l’on annonçait pourtant du côté de l’Olympique de Marseille. En tant que supporter olympien, Eric Di Meco aurait apprécié la venue de l’international français.

« Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il peut revenir à un très bon niveau et qu'il va rendre des services à son futur club, a commenté l’ancien Marseillais sur RMC. Je serai content pour Monaco s'ils arrivent à le récupérer. J'aurais espéré que l'OM se mette sur le coup. Le connaissant bien, je pense que Medhi Benatia a dû se renseigner. Après il y a certains doutes. Quand tu as un vestiaire qui fonctionne bien, tu réfléchis avant de faire venir une grosse personnalité, qui peut ne pas être au niveau. Tu es obligé de peser le pour et le contre. » La réflexion vaut aussi pour le clan du joueur qui doit tenir compte des attentes dans sa future équipe.

Pogba tranquille à Monaco

« Si je suis l'entourage de Paul Pogba, je lui dis d'aller à Monaco en courant. Parce que là-bas, il n'y a pas la pression qu'il y aurait eue à Marseille. Là tu es tranquille. Il sera bien cocooné par les dirigeants et par tous les gens de Monaco. Du coup, il sera dans de supers conditions, le centre d'entraînement est merveilleux, c'est un grand club qui joue la Ligue des Champions et on lui laissera du temps pour revenir au plus haut niveau. Alors qu'à Marseille, ça n'aurait peut-être pas été le cas. Il y a plus de risques pour lui en venant à Marseille qu'en allant à Monaco », a comparé le consultant.