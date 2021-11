Pierre Ménès a un avis sans pitié avec l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille s'est imposé dimanche soir à Clermont et remonte sur le podium de la Ligue 1. Mais Pierre Ménès n'est pas du tout convaincu par ce qu'il a vu de l'équipe de Jorge Sampaoli.

Après une série de résultats mitigés, l’Olympique de Marseille savait qu’une victoire pouvait lui faire le plus grand bien en Ligue 1, Lens et Rennes n’ayant pas fait le plein de points. Et grâce à Under, l’OM s’est imposé chez le promu clermontois, ce qui permet au club phocéen de passer à la troisième place du classement derrière le PSG et l’OGC Nice. Si l’essentiel était la victoire, sur le plan du jeu, on était loin de l’OM qui faisait le spectacle le dimanche soir au plus grand bonheur de Prime Vidéo. Les supporters marseillais se contentent sans problème des trois points pris à Clermont, mais pour Pierre Ménès il n’y a vraiment pas de quoi s’enthousiasmer devant la prestation de l’équipe de Jorge Sampaoli.

Pierre Ménès attendait mieux de l'OM

Revenant sur ce Clermont-Marseille pour son blog, Pierre Ménès explique pourquoi il n’est pas emballé. « Dans le match du soir, l’OM l’a emporté à Clermont sur une jolie frappe enroulée d’Ünder, mais que cette rencontre fut triste et pas vraiment maîtrisée par une formation olympienne où Sampaoli avait quand même pas mal fait tourner, débutant sans Payet ni Milik. Deux absences qui n’expliquent pas ce manque de maîtrise globale et ce manque criant d’inspiration. Pourtant privé pendant plus d’une heure de Bayo, sanctionné par son club, Clermont était totalement inoffensif et Marseille n’a jamais su ni même voulu en profiter. Peut-être que la confiance n’est pas optimale chez les Olympiens en ce moment, mais on attendait quand même mieux d’une équipe qui monte certes sur le podium, mais n’a franchement convaincu personne dimanche soir », explique l’ancien consultant de Canal+.