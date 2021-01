Photo : « OM Africa », trois nouveaux maillots dévoilés

Dans : OM.

Dans le cadre de son programme « OM Africa », l’Olympique de Marseille a dévoilé trois nouveaux maillots afin de rendre hommage au continent africain.

« Lancé il y a un an par le club, le programme a pour objectif de rassembler et fédérer tous ses supporters autour d’événements sur le continent africain, mais également de développer la formation, grâce à son programme "OM School", et des projets sociaux portés par OM Fondation. Aujourd’hui, en collaboration avec PUMA, trois maillots lifestyle voient le jour sous ce label. Cette année, les pays mis à l’honneur sont le Maroc, le Sénégal et la Côte d’Ivoire » explique le club phocéen dans un communiqué, photos des trois maillots à l’appui, avant de conclure.

« Inspirés de l’art afro-futuriste, ces maillots ont une unité graphique mais se différencient par les couleurs des drapeaux de leur nation respective. Ils intègrent les couleurs emblématiques du pays qu’ils représentent avec une dominante de rouge pour le Maroc, de vert et d’orange pour la Côte d’Ivoire et de vert et de jaune pour le Sénégal. Sur la manche, on retrouve le badge officiel du label OM Africa ». Les trois maillots ont été mis à la vente sur la boutique officielle du club phocéen au prix de 60 euros.