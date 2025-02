Philippe Diallo et la FFF scandalisés par Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le président de la Fédération Française de Football n'a pas tardé à réagir aux accusations de corruption proférées par Pablo Longoria à l'intention des arbitres après le match perdu par l'OM à Auxerre.

« Je condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par le Président et les dirigeants de l'Olympique de Marseille à l’encontre de l’arbitrage français en général et de l'arbitre de la rencontre d'hier, en particulier, Jérémy Stinat, à qui j’apporte mon soutien plein et entier. Remettre en question l’intégrité de nos arbitres est diffamatoire, inadmissible et condamnable. De tels propos nuisent gravement à l’image de notre championnat. Plus que jamais, la mission des arbitres est essentielle sur tous les terrains, professionnels comme amateurs. Collaborateurs de service public et défenseurs des valeurs et de l'intégrité de notre sport, les arbitres doivent savoir que la FFF est à leur côté et veillera à les défendre et les protéger », a indiqué Philippe Diallo dans un communiqué au lendemain des propos lancés par le président de l'Olympique de Marseille à Auxerre.