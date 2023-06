Payet est obsédé, l'OM doit tuer cette sale blague

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Lié encore une saison avec l'Olympique de Marseille, et même s'il a été placardisé par Igor Tudor, Dimitri Payet n'a pas l'intention de partir. A 36 ans, le milieu offensif de l'OM a même une obsession, gagner enfin un titre.

En finissant troisième de Ligue 1, Marseille a fait une bonne saison, mais bien loin des espoirs suscités dans les premières semaines de 2023 lorsque l’équipe phocéenne éliminait le PSG en Coupe de France et rêvait même du titre national. La suite a été beaucoup plus compliquée, notamment pour deux joueurs, Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet, poussés sur le banc par Igor Tudor. Mais ce dernier ayant jeté l’éponge, le milieu de terrain réunionnais veut croire que Pablo Longoria tiendra les engagements de Jacques-Henri Eyraud et qu’il sera bien « Marseillais à vie ». Le président espagnol de l’OM n’est pas du genre affectueux et s’il a décidé de se séparer de Dimitri Payet, il le fera. Mais dans France-Football, ce dernier laisse clairement entendre que tant qu’il n’aura pas gagné un titre, il ne partira pas. Moqué depuis longtemps pour son palmarès totalement vierge, Payet a bien l’intention de tenter une dernière fois sa chance afin de faire taire les rageux.

Payet veut un trophée avec l'OM

Dans un long entretien accordé au magazine footballistique, Dimitri Payet ne laisse planer aucun doute sur ses intentions. Le message envoyé à Pablo Longoria est très clair, il ne partira pas de l’Olympique de Marseille durant ce mercato 2023, désormais ouvert.« Si j’ai envie d’arrêter ma carrière ? Non. (Ferme.) J'ai toujours dit que j'arrêterai quand le corps ne suivra plus. Je viens de prendre une année sabbatique, je suis en pleine forme ! Je ne serai pas prêté, je serai là pour ceux qui ont pu en douter. Et encore longtemps, j'espère. Devenir un boulet pour l’OM ? Pour quelles raisons ? Rester dans un club qu'on aime, on respectait ça, il y a quelques années. Et c'est ce qu'on ne veut plus aujourd'hui ? C'est ce qu'on me reproche ? Je ne peux pas le concevoir (...) Je veux partir par la grande porte et, même à 36 ans, j'ai encore des objectifs qui me tiennent en éveil. Je me dis que je ne peux pas m'arrêter tant que je n'ai pas gagné quelque chose avec ce club. Alors, vous pouvez attendre encore jusqu'à 45 ans...Eh bien, je jouerai jusqu'à 45 ans. (Rire.) Je ne peux pas partir comme ça. Il faut que je laisse quelque chose », explique le milieu de terrain de l'OM. Une promesse que Pablo Longoria aurait aimé qu'elle soit exaucée cette saison, le président marseillais n'ayant pas du tout digéré l'élimination en Coupe de France face à Annecy. Il faut désormais savoir si Payet aura une dernière chance.