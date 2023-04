Payet est le patron de l'OM, même sur le banc

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cette saison, Igor Tudor a relégué Dimitri Payet sur le banc de l'OM. Le meneur de jeu était capitaine la saison passée et a du laisser son brassard à Valentin Rongier. S'il assume ses responsabilités, ce dernier compose avec Payet dans le rôle du leader de vestiaire.

En quelques semaines, Igor Tudor a tranché dans le vif à l'OM et s'est attaqué à l'idole de tout le stade Vélodrome. Le Croate a réalisé l'impensable : bouter Dimitri Payet hors du onze titulaire et bien entendu lui retirer le brassard de capitaine. Leader de l'OM depuis plusieurs années sur et en-dehors du terrain, le Réunionnais a vécu un rapide et brutal déclassement. Une situation difficile à vivre pour lui et peu évidente pour ses coéquipiers. C'est le cas notamment de Valentin Rongier, devenu le nouveau capitaine phocéen à la place de Payet.

Rongier partage le capitanat avec Payet et avec plaisir

L'ancien nantais ne se débrouille finalement pas trop mal, assumant ses responsabilités avec sérieux et courage. S'il sait évoluer à de nombreux postes sur le terrain, Rongier a aussi su apprendre les différentes tâches apportées par le brassard comme savoir représenter l'OM devant les journalistes ou devant les supporters. C'était notamment le cas à Lorient où il est allé parler en personne au parcage visiteur marseillais, peu content du match nul obtenu dimanche dernier. Mais, Valentin Rongier ne monopolise pas le pouvoir dans le vestiaire phocéen. Il laisse volontiers Payet mener les troupes, le considérant même comme un capitaine de l'OM malgré son déclassement.

« Je m’entends très bien avec Dim, ça a facilité les choses. Il est conscient de la situation et je lui tire mon chapeau parce que même s’il est remplaçant, il est toujours avec nous, c’est le vrai capitaine de l’équipe. Je fais passer mes messages quand je suis sur le terrain, je n’hésite pas non plus à le faire quand il est dans le vestiaire parce que dans une équipe, il n’y a pas un seul capitaine », a t-il avoué dans les colonnes de l'Equipe tout en rappelant qu'il est prêt à assumer seul les problèmes de l'OM en cas de besoin. Il est vrai que, même à 36 ans, Dimitri Payet reste un monument imposant de l'OM avec une aura bien réelle.